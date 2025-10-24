بطولة دبي المفتوحة لأكاديميات كرة القدم تحلّق بأرقام قياسية

كشف مجلس دبي الرياضي أن النسخة الحالية من بطولة دبي المفتوحة لأكاديميات كرة القدم (دوفا)، التي انطلقت الأحد الماضي، بالتعاون بين المجلس واتحاد كرة القدم، وبالشراكة مع شركة «دلتا أيد سبورت» لتنظيم الفعاليات الرياضية، شهدت مشاركة قياسية تعد الأعلى في تاريخ البطولة.

وأكد المجلس في بيان صحافي أن «عدد المشاركين في بطولة دبي المفتوحة لأكاديميات كرة القدم (دوفا)، بلغ 12 ألف لاعب ولاعبة، يشكلون 558 فريقاً من 117 أكاديمية داخل الدولة، بينهم 40 فريقاً للفتيات، بنسبة نمو بلغت 9.1% في عدد اللاعبين، و11.6% في عدد الفرق، مقارنة بالنسخة السابقة التي شارك فيها 11 ألف لاعب ولاعبة من 100 أكاديمية».

وتقام منافسات البطولة بنظام الدوري من دور واحد في مرحلة المجموعات، تليها بطولة كأس السوبر التي تجمع أبطال المجموعات في أدوار خروج المغلوب.

وتستمر المباريات على مدار الموسم الرياضي في تسع مناطق مختلفة، من أبرزها مدينة دبي الرياضية، بما يتيح مشاركة أوسع للفرق من مختلف إمارات الدولة.

وأوضح مجلس دبي الرياضي أن «البطولة تأتي ضمن جهوده لدعم وتطوير المواهب الكروية الشابة، وتعزيز مكانة دبي كوجهة عالمية للرياضة»، مشيراً إلى أنها «تمثل منصة مهمة لاكتشاف وصقل اللاعبين من مختلف الفئات العمرية التي تمتد من ستة أعوام إلى 23 عاماً».

وأوضح المجلس أن «البطولة تنسجم مع رؤية حكومة دبي في استقطاب وتطوير المواهب الرياضية عبر برامج متكاملة، وتعمل على رفع مستوى الأداء الفني للاعبين، وترسيخ قيم التنافس الشريف والروح الرياضية بين الأكاديميات المشاركة، كما تم تجهيز الملاعب والبنية التحتية وفق أعلى المعايير الفنية المعتمدة، وشملت أنظمة إنارة حديثة وطواقم طبية ومرافق لوجستية لضمان سلامة المشاركين، وتوفير بيئة احترافية للبطولة التي تعد من أبرز الفعاليات الرياضية في أجندة دبي السنوية».

