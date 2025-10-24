بيرلو يهدد ميلوش في ليلة مصيرية بين يونايتد والشارقة

يخوض فريق الشارقة اختباراً مصيرياً على أرضه في الساعة 16:55 من مساء اليوم أمام ضيفه يونايتد بقيادة مدربه الأسطورة الإيطالي أندريا بيرلو، في انطلاقة دور الـ16 من كأس رئيس الدولة لكرة القدم، في مواجهة قد تُحدد مصير مدربه الصربي ميلوش ميلويفيتش، الذي يعيش تحت ضغط غير مسبوق منذ توليه قيادة «الملك».

ورغم أن الشارقة يدخل اللقاء وهو مرشح فوق العادة لبلوغ الدور التالي بفضل تاريخه العريق، كونه ثاني أكثر الأندية تتويجاً بلقب الكأس (10 مرات)، وآخرها في نسخة 2023 حين فاز على العين بركلات الترجيح (14-13)، إلا أن الفريق هذا الموسم بدا بعيداً عن مستواه المعهود، فتذبذب الأداء، وتراجعت النتائج، ما جعل صبر الجماهير يصل إلى حده الأقصى.

ويجد المدرب ميلوش، الذي حضر إلى الشارقة بعد تجربة ناجحة مع الوصل، نفسه في مواجهة واقع معقد وضغوط متزايدة، فبعد فوز مهم في الجولة الماضية من دوري أدنوك للمحترفين بهدفين دون رد، تلقى الفريق خسارة قاسية بخماسية نظيفة أمام تراكتور الإيراني في دوري أبطال آسيا، لتتعالى الأصوات المشككة في قدرته على قيادة الفريق في المرحلة المقبلة.

وقد تكون مواجهة اليوم الفرصة الأخيرة لميلوش لإنقاذ نفسه من الإقالة، إذ إن الخروج من الكأس من هذا الدور قد يعني نهاية مبكرة لمشواره مع الفريق، خصوصاً أن البطولة تعتبر «طوق نجاة» يمكن أن يعيد الثقة إلى جماهير «الملك» التي تعودت على رفع الكؤوس، لا على تقديم الأعذار.

في المقابل، يدخل يونايتد اللقاء بقيادة مدربه الإيطالي بيرلو بطموح كبير لصناعة المفاجأة، فالفريق الذي تأسس عام 2021، ويشارك في دوري الدرجة الأولى، حقق نتائج مميزة في التصفيات ليبلغ هذا الدور للمرة الأولى في تاريخه، وأصبح بذلك أول نادٍ خاص يصل إلى دور الـ16 من البطولة.

يقدم الفريق أداءً مقنعاً في دوري الدرجة الأولى، وحصد سبع نقاط حتى الآن من أصل ثلاث جولات خاضها، ما يجعل طموحه الليلة مشروعاً أمام منافس مثقل بالضغوط.

وفي المباراة الثانية، يستضيف الوحدة فريق الظفرة في الساعة 20:00، في مواجهة تبدو سهلة على الورق لصاحب الأرض، لكنها محفوفة بالحذر، نظراً لتاريخ الظفرة في اصطياد الكبار ببطولة الكأس، إذ سبق له بلوغ النهائي مرتين متتاليتين.

ويدخل العنابي اللقاء وسط استقرار فني واضح تحت قيادة البرتغالي خوسيه مورايس، محتلاً وصافة دوري أدنوك للمحترفين برصيد 14 نقطة، بفارق نقطتين عن العين «المتصدر»، كما يواصل تألقه في دوري أبطال آسيا للنخبة، بعد جمعه سبع نقاط من ثلاث مباريات، آخرها الفوز الكبير على الدحيل القطري 3-1، الإثنين الماضي.

في المقابل، يتطلع الظفرة إلى تحقيق مفاجأة جديدة، إذ يقدم الفريق مستويات متزنة هذا الموسم في بطولة الدوري بحصده تسع نقاط في ست جولات، ويعوّل على هجومه بقيادة كريم البركاوي لإزعاج دفاع الوحدة، وانتزاع بطاقة العبور للدور ربع النهائي.