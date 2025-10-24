3 لاعبين يمثلون منتخب الأثقال في «الألعاب الآسيوية»

تغادر بعثة المنتخب الوطني للشباب لرفع الأثقال اليوم، للمشاركة في دورة الألعاب الآسيوية الثالثة، التي انطلقت بالعاصمة البحرينية المنامة، الأربعاء الماضي، وتستمر حتى 31 أكتوبر الحالي، ويترأسها المدير التنفيذي للاتحاد محمد خميس النقبي.

ويخوض لاعبا نادي أبوظبي سعيد قصاب الهاجري وفيصل حمد العجمي المنافسات، الأربعاء المقبل، في حين يبدأ مشوار لاعب الاتحاد علي عبدالناصر في اليوم التالي، ويتطلع الأخير لتكرار إنجازه في البطولة العربية الأخيرة التي عاد منها بست ميداليات ذهبية في فئتي الناشئين والشباب، في حين يسعى الأول والثاني إلى كتابة تاريخ جديد بالصعود إلى منصات التتويج في أول ظهور قاري.

وكان الثلاثي قد خضعوا خلال الفترة الماضية إلى برنامج إعدادي مكثف، استعداداً لهذا الحدث القاري الكبير، من أجل اكتساب خبرات عالية والمنافسة على واحدة من الميداليات الثلاث، فضلاً على اكتشاف أجواء البطولات الآسيوية التي تضم النخبة من لاعبي العالم الشباب، كما أن دورة الألعاب الآسيوية تمثل نافذة مهمة لقياس برامج تكوين الأبطال، وتحديد مؤشرات التطور لدى كل من الربّاعين الثلاثة الذين يمثلون مستقبل اللعبة في الدولة.