«شطرنج الشارقة» يشارك في مونديال الأندية والبطولة العربية

ضرب نادي الشارقة الثقافي للشطرنج موعداً جديداً مع الإنجازات، بعدما تُوِّج بلقب الدوري العام للرجال في ختام موسم 2025، مؤكّداً تفوّقه على الساحة المحلية، ومواصلاً حصد البطولات في مختلف الفئات.

وكان نادي الشارقة الثقافي للشطرنج قد حقق درع التفوق العام للموسم، ليؤكد هيمنته على بطولات الاتحاد، وليحجز مقعده في بطولة الأندية العربية، إضافة إلى بطولة العالم للأندية، ممهداً الطريق أمام مشاركة دولية جديدة تضاف إلى سجل إنجازاته الزاخرة.

وقال رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج الشيخ الدكتور خالد بن حميد القاسمي في تصريحات صحافية: «إنجازات النادي في مختلف الفئات تمثل ثمرة استراتيجية طويلة الأمد تهدف إلى رعاية المواهب وصقل مهارات اللاعبين من الفئات الصغيرة حتى الفريق الأول». وأضاف: «هذا التفوق لا يُعد نهاية المطاف، بل بداية لمسؤولية كبرى، إذ نعمل للحفاظ على المكتسبات، وتقديم أفضل صورة عن الشطرنج الإماراتية في المشاركات الخارجية».