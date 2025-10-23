الشقيقان المسيبي يتأهلان إلى دور الـ32 في بطولة الإمارات الدولية لكرة الطاولة

تأهل لاعبا منتخب الإمارات لكرة الطاولة الشقيقان محمد وأحمد المسيبي إلى دور الـ32 لفئة تحت 15 سنة ضمن منافسات بطولة الإمارات الدولية للشباب والناشئين، التي تستضيفها صالة نادي شباب الأهلي بالممزر، بمشاركة 265 لاعباً ولاعبة من 26 دولة.

وجاء تأهل محمد المسيبي بعد تصدره المجموعة السابعة عقب فوزه على الكازاخستاني سلطان سيريكي والكويتي عقيل المطوع، فيما تأهل شقيقه أحمد بتصدره المجموعة الثالثة بالفوز على الكويتي خالد الدليمي والقطري إياد جميل، في حين خرج راشد سعيد من دور المجموعات بعد احتلاله المركز الثالث.

وشهد اليوم الثالث من البطولة تتويج الفائزين في فئتي تحت 13 و17 سنة، إذ نال الإندونيسي محمد جونيندرا لقب تحت 17 سنة للشباب بفوزه على نيكيتا ريباكوف (3-0)، فيما فازت الهندية كافيا بهات بلقب فئة الإناث على حساب زلاتا تيريخوفا (3-0).

وفي فئة تحت 13 سنة، فاز ماتفي مانانكوف (الذي يلعب تحت علم الاتحاد الدولي) بلقب الأولاد بعد فوزه على الهندي براتيك تولساني (3-0)، بينما تُوجت سي جيه تشين من الصين تايبيه بلقب الإناث بفوزها على تانيشكا كالبهايراف (3-0).

وحضر مراسم التتويج أعضاء مجلس إدارة الاتحاد: عمار خلف الشامسي، شيخة الشامسي، راشد عبدالحميد (مدير المنتخبات الوطنية)، وحسن الزرعوني (الأمين العام ومدير البطولة).

وأكدت شيخة الشامسي أن البطولة أصبحت من المحطات المهمة في أجندة الاتحاد الدولي، مشيرة إلى أن النسخة الحالية سجلت رقماً قياسياً في عدد المشاركين والمصنفين، وقالت في تصريحات صحافية: "نجاح التنظيم ليس جديداً على الإمارات التي تمتلك كفاءات وخبرات كبيرة في استضافة الأحداث العالمية."

وأضافت أن "الاتحاد يعمل على توسيع قاعدة الممارسين من خلال إدخال اللعبة إلى المدارس بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم واتحاد الرياضة المدرسية، مؤكدة أن المستقبل واعد بفضل الاهتمام الكبير بالفئات السنية وتنظيم بطولات سنوية بهذا الحجم".