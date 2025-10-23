منصور بن محمد يشهد حفل افتتاح دورة ألعاب آسيا للشباب في البحرين

تحت رعاية صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة، وبحضور سموّ الشيخ ناصر بن حمد بن عيسى آل خليفة، ممثل جلالة ملك البحرين للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، شهد سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، حفل افتتاح النسخة الثالثة من دورة الألعاب الآسيوية للشباب الذي أُقيم مساء أمس، في مركز البحرين العالمي للمعارض.

واستقبل صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، في قصر الصخير، سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، ورؤساء الوفود المشاركة في الدورة، مهنئاً الجميع بانطلاق هذه النسخة من الألعاب الآسيوية للشباب.

وقال سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، في تدوينة على حساب سموّه بمنصة «إكس»، أمس: «تشرفنا مساء اليوم بلقاء صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة في قصر الصخير، إلى جانب رؤساء الوفود المشاركة في حفل افتتاح النسخة الثالثة من دورة الألعاب الآسيوية للشباب التي تستضيفها مملكة البحرين الشقيقة».

وأضاف سموّه: «نتقدّم بخالص الشكر والتقدير إلى البحرين، قيادةً وحكومةً وشعباً، وإلى اللجنة التنظيمية على جهودها الكبيرة في توفير الأجواء المثالية لاستضافة هذا الحدث القاري المهم الذي يجمع أكثر من 5000 لاعب من 45 دولة يتنافسون في 26 رياضة، وتمنياتنا بالتوفيق لشبابنا، حيث يُمثّل الإمارات وفد يضم 152 لاعباً ولاعبة، آملين أن يقدّموا أداءً مشرفاً يليق بسمعة دولتنا ونتطلع لرؤيتهم على منصات التتويج».

وشهد سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم برنامج الحفل يرافقه وزير الرياضة نائب رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية رئيس المكتب التنفيذي للجنة، الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وسفير الدولة لدى مملكة البحرين الشقيقة، فهد محمد سالم بن كردوس العامري، ووكيل وزارة الرياضة، غانم مبارك الهاجري، ورئيس اتحاد الإمارات لألعاب القوى، اللواء الدكتور محمد المر، ومدير عام اتحاد سباقات الهجن، عبدالله مبارك المهيري. بدأ الحفل بعزف السلام الوطني لمملكة البحرين، وتضمن الحفل عدداً من الفقرات التي جسّدت جوانب مهمة من تراث البلد المستضيف.

وقام سموّه بتحية وفد الإمارات المشارك في الفقرة الخاصة بطابور أعلام الدول، حيث حمل عَلَم الدولة كلٌ من علي الكعبي لاعب منتخبنا الوطني للترايثلون، وشيخة الكتبي لاعبة منتخبنا الوطني للتايكواندو.

ووجّه سموّه حديثه إلى الوفد الرياضي المشارك في فعاليات الدورة مؤكداً أن تمثيل الوطن وإعلاء رايته شرف ورسالة هي الأنبل في مسيرة جميع الرياضيين الذين يواصلون ساعات التدريب والإعداد لفترات طويلة، من أجل اللحظة التاريخية التي يعلو فيها عَلَم الإمارات على منصات التتويج، والتي تستحق أن يُبذل من أجلها الغالي والنفيس.

وأضاف سموّه أن الرياضيين من أبناء الوطن اعتادوا على التميّز وتحقيق الإنجازات بجدارة واستحقاق، مشيراً إلى أن هذا الحدث موجّه إلى فئة عمرية محددة وهي فئة الشباب التي تحظى بكامل الدعم والاهتمام والتمكين من قيادتنا الرشيدة، الأمر الذي يُعزّز من أهمية المشاركة ودورها المهم في صقل قدرات اللاعبين، لاسيما أنها تُعدّ محطة مؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية للشباب التي ستقام العام المقبل في العاصمة السنغالية داكار.

وأثنى سموّه على الجهود الكبيرة من اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الآسيوية للشباب، مثمّناً حرص الأشقاء في مملكة البحرين على توفير أفضل السبل للرياضيين المشاركين والذين يزيد عددهم على 5000 رياضي من 45 دولة، في واحدة من أهم المحطات الرياضية المرتقبة نظراً إلى توقيت إقامتها الذي يسبق مناسبات مهمة على أجندة الحركة الأولمبية على جميع الصعد.

كان سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، قد وصل إلى مملكة البحرين، أمس، حيث كان في استقبال سموّه لدى وصوله القاعة الملكية بمطار البحرين الدولي، سموّ الشيخ خالد بن حمد بن عيسى آل خليفة، النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية.

وقد أُقيم حفل الافتتاح لأول مرة في تاريخ الدورة داخل صالة مغلقة، وذلك بمركز البحرين العالمي للمعارض، وتستضيف البطولة 26 رياضة مختلفة خلال فعاليات الدورة ضمن جدول المنافسات بمشاركة أكثر من 5000 رياضي من 45 دولة على مستوى القارة الآسيوية.

ويشارك وفد دولة الإمارات في الألعاب الآسيوية الثالثة للشباب بالبحرين التي تستمر حتى 31 أكتوبر 2025، بوفد مكوّن من 152 رياضياً بواقع 107 لاعبين، و45 لاعبة، يتنافسون في 19 رياضة، تشمل كرة اليد، كرة السلة 33x، الفروسية (قفز الحواجز والقدرة)، ألعاب القوى، السباحة، الدرّاجات (الطريق)، الملاكمة، المواي تاي، الرياضات الإلكترونية، رفع الأثقال، الترايثلون، التايكواندو، تنس الطاولة، سباقات الهجن، الريشة الطائرة، الغولف، الجودو، الجوجيتسو، والرياضات القتالية MMA.

من ناحية أخرى، فاز منتخبنا الوطني لكرة اليد على نظيره الكازاخستاني بنتيجة (35-27) في مباراته الثانية بالدورة، بعد خسارته في المباراة الافتتاحية أمام المنتخب الصيني ضمن منافسات المجموعة الثانية التي تضم إلى جانب الإمارات كلاً من الصين والكويت وإيران وتايلاند وكازاخستان.

وقد وصلت، أول من أمس، إلى البحرين تسعة منتخبات وطنية استعداداً للمشاركة في النسخة الثالثة من الألعاب الآسيوية للشباب، وهي منتخبات الفروسية (قفز الحواجز)، وألعاب القوى، والمواي تاي، وكرة السلة، والترايثلون، والتايكواندو، والغولف، والملاكمة، والرياضات القتالية MMA.

واستقبلت إدارة الوفد الرياضي وفرق العمل باللجنة الأولمبية الوطنية المنتخبات الرياضية فور وصولهم إلى البحرين، متمنين لجميع الرياضيين التوفيق والتميّز خلال مشاركتهم في الحدث الرياضي الكبير.

وشهد وفد دولة الإمارات الرياضي المشارك في دورة الألعاب الآسيوية الثالثة للشباب، مراسم رفع عَلَم الدولة في مركز البحرين العالمي للمعارض، وذلك ضمن البروتوكول الرسمي المُتبع قبل انطلاق المنافسات، احتفاءً بالوفود المشاركة في الحدث القاري.

منصور بن محمد:

• تمثيل الوطن وإعلاء رايته شرف ورسالة هي الأنبل في مسيرة جميع الرياضيين.

• الرياضيون من أبناء الوطن اعتادوا على التميّز وتحقيق الإنجازات بجدارة واستحقاق.

• فئة الشباب تحظى بكامل الدعم والاهتمام والتمكين من قيادتنا الرشيدة.