هدف قاتل يمنح الوصل انتصاره الثالث في "آسيا 2"

أحرز أداما ديالو هدفاً في الوقت القاتل ليقود الوصل للفوز على المحرق البحريني بهدف دون رد، في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الأولى لبطولة دوري أبطال آسيا 2، على استاد علي بن محمد آل خليفة في المنامة، ليحقق "الإمبراطور" انتصاره الثالث في المسابقة ويرفع رصيده إلى تسع نقاط في صدارة المجموعة، بينما توقف رصيد المحرق عند ست نقاط في المركز الثاني.

ولعب الوصل بتشكيلة ضمت عدد كبير من اللاعبين البدلاء الذين لم يشاركوا بشكل مستمر في المباريات الماضية، وأبرزهم غابرييل فاريتا ورودريغو أوليفيرا ومالك جنعير وطحنون الزعابي.

أما الشوط الثاني أجرى المدرب البرتغالي لويس كاسترو تبديلين في الدقيقة 64 بنزول سياكا سيديبي بدلاً من ماتيوس سالدانا وأداما دياليو بدلاً من سيرجيو بيريرا، ثم 3 تبديلات أخرى بنزول كل من علي صالح وسالم العزيزي ونيكولاس خمينيز بدلاً من طحنون الزعابي وبرايان بالاسيوس ورودريغو أوليفيرا في الدقيقة 74

وكاد خمينيز أن يحرز الهدف الأول فور نزوله من أول لمسة عندما سدد ركلة حرة مباشرة، ولكن الكرة علت العارضة (75).

وفي الدقيقة 88 أحرز البديل أداما ديالو الهدف الأول بعدما تلقى تمريرة رائعة من سيرجينيو وأنهاها ديالو بتسديدة قوية في المرمى، لتنتهي المباراة بفوز الوصل.