«كوينتيت 5» تنتقل من اليابان إلى دبي بمشاركة 4 فرق عالمية

تستضيف صالة «كوكاكولا أرينا» في دبي، اليوم، النسخة الخامسة من بطولة «كوينتيت 5» للفنون القتالية، في أول ظهور لها خارج اليابان، بدعم من مجلس دبي الرياضي، وبمشاركة نخبة من أبرز أبطال العالم في رياضة «الجرابلينج».

وعُقد أمس مؤتمر صحافي في صالة «كوكاكولا أرينا» لإعلان تفاصيل البطولة والفِرَق المشاركة، التي ستخوض النزالات للمرة الأولى في الإمارات، في حدث يُتوقع أن يجذب اهتماماً واسعاً من جماهير الفنون القتالية حول العالم، وقال رئيس اللجنة المنظمة للبطولة طارق سليمان، إن «كوينتيت 5» التي انطلقت عام 2018 في اليابان على يد الأسطورة كازوشي ساكورابا، تُعدّ من أكثر البطولات ابتكاراً وإثارة في عالم الفنون القتالية، إذ تعتمد على نظام جماعي فريد يجمع بين التكتيك الفردي وروح الفريق، ويُحسم الفوز فقط عن طريق الاستسلام.

وأضاف: «تضم البطولة أربعة فِرَق عالمية يقودها أساطير اللعبة: كازوشي ساكورابا، ورينزو جرايسي، وأنطونيو رودريغو نوجويرا، وبوب ساب، إلى جانب مشاركة نخبة من الأبطال المقيمين في الدولة، مثل تياجو سا، وتاليسون سواريز، وبويا رحماني، وعدد من النجوم الحاصلين على ألقاب قارية ودولية».

وأوضح: «نظام البطولة يقوم على مواجهات إقصائية بين خمسة مقاتلين من كل فريق، بحيث يبقى المقاتل الفائز في الحلبة حتى يُحسم النزال بالكامل».

وأكّد طارق سليمان أن اختيار دبي لاستضافة البطولة للمرة الأولى يأتي تقديراً لمكانتها العالمية وقدرتها على إنجاح أي حدث رياضي يقام على أرضها، مضيفاً: «أصبحت دبي وجهة رئيسة للبطولات الدولية، ومنصة لتوسيع شهرة المنظمات العالمية، وهو ما شجع منظمة (كوينتيت 5) على نقل تجربتها من اليابان إلى الإمارات».

كما كشف عن تزايد اهتمام اللاعبين العرب والمواطنين برياضة «كوينتيت 5» خلال السنوات الأخيرة، لافتاً إلى أنها تشترك في كثير من قواعدها مع رياضة الجوجيتسو التي تحظى بدعم ورواج كبيرين في الإمارات.

وختم: «بفضل ريادة الإمارات في رياضة الجوجيتسو، بات العديد من أبطالها والعرب يقبلون على تجربة (كوينتيت 5)، وأتوقع أن نرى مشاركة عربية أكبر في النسخ المقبلة من البطولة».