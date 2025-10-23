كارتابيا: اللعب لمنتخب الإمارات شرف كبير لأي لاعب

أعرب قائد فريق شباب الأهلي فيدريكو كارتابيا، عن تمنياته الصادقة بتأهل منتخب الإمارات الوطني إلى نهائيات كأس العالم 2026، مؤكداً أنه تابع باهتمام مشوار المنتخب في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى المونديال، مشيراً إلى أن كل من يعيش في الدولة يتمنّى رؤية «الأبيض» في مونديال 2026.

وقال كارتابيا لـ«الإمارات اليوم»: «لم أكن موجوداً مع المنتخب في الملحق الآسيوي، لكنني كنت أتمنى بكل تأكيد أن ينجح المنتخب في الصعود المباشر إلى كأس العالم، الأمل لايزال قائماً، وهناك فرصة ذهبية أمام المنتخب في مواجهتي العراق في الملحق الآسيوي الشهر المقبل، وأتمنّى من كل قلبي أن يُحقق «الأبيض» الفوز ويُكمل مشوار التأهل إلى كأس العالم، لأن ذلك سيكون مصدر فخر وسعادة للجميع، وأثق بأن المنتخب سيرفع رأسنا جميعاً في المرحلة المقبلة».

وعند سؤاله عن إمكانية وجوده لتمثيل المنتخب الوطني مستقبلاً، قال كارتابيا: «إن شاء الله، اللعب في صفوف المنتخب شرف كبير لأي لاعب».

وتحدّث كارتابيا عن الموسم الحالي لشباب الأهلي، مشيراً إلى أنه موسم مملوء بالتحديات، لكن الفريق يمتلك الإمكانات التي تؤهله للمنافسة على كل البطولات التي يشارك فيها.

وعن فوز فريقه الكبير شباب الأهلي على ناساف الأوزبكي 4-1، أول من أمس، في الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا للنخبة، عبّـر كارتابيا عن سعادته بأداء الفريق، قائلاً: «نحن سعداء للغاية بهذا الفوز المهم، فقد قدمنا مباراة رائعة واستحق الفريق الانتصار. أعتقد أننا نسير في الطريق الصحيح في البطولة، ونتقدم بخطوات ثابتة نحو هدفنا، والفوز على ناساف يمنحنا ثقة ودافعاً أكبر للمباريات المقبلة».

وأوضح قائد «فرسان دبي» أن الفريق لم يكن يعاني مشكلة هجومية بقدر ما كان يعاني عدم توفيق في المباريات السابقة، مضيفاً: «العام الماضي واجهنا بعض الصعوبات في التسجيل، لكن الفريق لا يعاني مشكلة في التهديف كما يقال، بل كان الحظ يقف ضدنا في بعض المباريات. الفوز الكبير على ناساف أثبت أننا نمتلك الجودة الهجومية المطلوبة».

وأضاف كارتابيا: «صحيح أن هناك غيابات مؤثرة، مثل إصابة سردار أزمون وعدد من اللاعبين المهمين، لكننا نثق بالمجموعة الحالية، وكل لاعب قادر على تقديم الإضافة. نعمل بروح جماعية عالية، وهدفنا أن نحافظ على هذه الانتصارات».

يذكر أن شباب الأهلي واصل عروضه القوية في دوري أبطال آسيا للنخبة، ورفع رصيده إلى سبع نقاط من ثلاث مباريات، بعد الفوز الأخير على ناساف 4-1، محققاً أكبر انتصار له هذا الموسم، بعد أداء هجومي هو الأقوى للفريق منذ بداية الموسم محلياً وقارياً.

وعن طموحات الفريق خلال الموسم الحالي، قال كارتابيا: «شباب الأهلي فريق كبير، ولدينا الإمكانات التي تؤهلنا للمنافسة على كل البطولات، ولِمَ لا؟ بالأخص في الدوري، وكأس رئيس الدولة، وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، ونقدّم أداء جيداً في آسيا، ولدينا مباريات مهمة في الفترة المقبلة، ونسير بخطوات ثابتة، لكن يجب أن نتعامل مع كل مباراة على حدة، خطوة بخطوة».

واختتم قائد شباب الأهلي حديثه قائلاً: «نعيش موسماً مملوءاً بالتحديات، لكننا نمتلك الطموح والإصرار وروح المجموعة. سنواصل العمل بتركيز وثقة حتى نحقق أهدافنا، ونُسعد جماهير شباب الأهلي في كل البطولات».

كارتابيا:

• أتابع باهتمام مشوار «الأبيض» في التصفيات المؤهلة للمونديال.

• شباب الأهلي لم يكن يعاني مشكلات هجومية، بقدر ما كان يعاني عدم توفيق في المباريات السابقة.