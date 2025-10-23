خورفكان وكلباء يستعدان لمباراة مثيرة وثأرية

يستضيف فريق خورفكان ضيفه كلباء للمرة الثانية في غضون شهر واحد في مواجهة جماهيرية مرتقبة تقام ضمن دور الـ16 لكأس رئيس الدولة الساعة 4.55 مساء بعد غد السبت، والتي ستكون حاسمة للفريقين بالتأهل إلى دور الثمانية ومواصلة طموح المنافسة في البطولة المرموقة.

والتقى الفريقان أواخر سبتمبر الماضي في مباراة مثيرة فاز بها كلباء على خورفكان (4-2) بعدما شهدت ريمونتادا كبيرة، وتخللها طرد اثنين من لاعبي خورفكان.

ويطمح الفريقان لتحقيق الفوز ومواصلة المشوار في البطولة التي صعد فيها فريق كلباء سابقاً للدور نصف النهائي في الموسم 2024. وتالياً أبرز 8 معطيات ستزيد من قوة المباراة.

انتصار تاريخي

لم يلتق فريقا خورفكان وكلباء في بطولة كأس رئيس الدولة في المواسم الماضية منذ أن صعدا للعب في دوري المحترفين، ما سيجعل فوز أحدهما بمثابة انتصار تاريخي.

قمة فنية

يتوقع للمباراة أن ترتقي لمستوى القمة من الناحية الفنية خصوصاً أن كلباء خطف نقطة ثمينة في آخر مباراة له في الدوري أمام شباب الأهلي، بينما عاد خورفكان من ملعب عجمان بانتصار ثمين، وهذا يعكس جاهزيتهما بشكل كبير ويؤهلهما لتقديم أداء مميز أمام جماهيرهما.

رد الاعتبار

يخوض فريق خورفكان المباراة بهدف رد الاعتبار بعد الخسارة الأخيرة بملعبه وأمام جمهوره (4-2) إضافة إلى طموحه بالفوز والصعود لربع نهائي بطولة الكأس.

تعزيز الانتصارات

يطمح فريق كلباء إلى استثمار الروح المعنوية العالية والنتائج الإيجابية المتتالية التي حققها في الجولات الماضية لدوري أدنوك للمحترفين وإضافة فوز جديد بالتغلب على خورفكان خصوصاً أنه نجح بشكل بارز خلال المباريات التي أقيمت خارج ملعبه.

حضور جماهيري

تعد مواجهات خورفكان وكلباء بمثابة ديربي الإمارات الشمالي لقوته التنافسية وللحضور الجماهيري الكبير الذي تشهده حيث يتوقع أن تكتظ مدرجات استاد صقر بن محمد القاسمي بالجمهور.

معنويات تيسودالي

يتوقع مشاركة لاعبي المغرب في صفوف خورفكان طارق تيسودالي وسليم أملاح وأكرم النقاش في المباراة التي تأتي مباشرة بعد فوز منتخب شباب المغرب في كأس العالم للشباب تحت 20 سنة، ما يعطيهم دافعاً معنوياً عالياً لتقديم مباراة بمستوى فني عالٍ.

مراقبة أبوناموس

نجح لاعب كلباء الفلسطيني أحمد أبوناموس في تسجيل هدف وصناعة هدف آخر قلبا الموازين في آخر مباراة جمعت الفريقين وانتهت لصالح كلباء (4-2) ما سيضعه تحت المراقبة الشديدة للحد من تحركاته الهجومية.

اختبار الحارسين

يترقب أن يكون لحارسي المرمى في الفريقين وهما أحمد حمدان الحوسني (خورفكان) وسلطان المنذري (كلباء) دور مؤثر في المباراة التي سيغلب عليها الطابع الهجومي المعتاد في أغلب المباريات التي جمعتهما سابقاً وشهدت أهدافاً غزيرة.