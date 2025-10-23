6 ميداليات لـ «أبوظبي للشراع» في «أسبوع المصنعة»

اختتم فريق أبوظبي للشراع الحديث، مشاركته في أسبوع المصنعة للإبحار الشراعي 2025، بتحقيق ست ميداليات ملونة في مختلف المنافسات التي أُقيمت بمشاركة أكثر من 100 بحار من دول المنطقة والعالم في سلطنة عُمان.

وأحرز عبدالله الزبيدي الميدالية الذهبية في فئة الإلكا 4، فيما حققت مروى الحمادي الميدالية الذهبية في فئة الإلكا 4 للفتيات، ونالت اليازية الحمادي الميدالية الفضية في الفئة ذاتها.

وفي فئة الإلكا 7، تُوِّج محمد الحمادي بالميدالية الفضية، بينما حصد خليفة الرميثي ميدالية برونزية في فئة الأوبتيمست، وبرونزية أخرى في سباق الفرق «تيم ريس» في الأوبتيمست أيضاً.

من جانبه، أشاد مدير أكاديمية أبوظبي للرياضات البحرية خليفة السويدي، بالإنجاز الذي حققه الفريق، مؤكداً في تصريحات صحافية أن النتائج تعكس مستوى التطور الكبير الذي وصلت إليه برامج التدريب والتأهيل في الأكاديمية. ويُعدّ أسبوع المصنعة للإبحار الشراعي، واحداً من أبرز الفعاليات البحرية في المنطقة، إذ يجمع بين المنافسات الرياضية والأنشطة التعليمية والثقافية التي تسهم في نشر ثقافة الإبحار بين فئات المجتمع، وتُرسّخ حضور الرياضة البحرية كجزء من الهوية الخليجية الأصيلة.