تاديتش: هتاف جمهور الوحدة باسمي في المدرجات يطربني

أكد نجم فريق الوحدة، الصربي دوشان تاديتش، أنه يشعر بسعادة كبيرة عندما يسمع اسمه يصدح به بين هتافات الجماهير في الملعب، مشيراً إلى أن التفاعل الكبير من المشجعين يعطي اللاعبين دفعة معنوية قوية، وذلك بعد فوز فريقه على الدحيل القطري 3-1 ضمن الجولة الثالث من دوري أبطال آسيا للنخبة، ليرفع الوحدة رصيده إلى 7 نقاط بفارق نقطتين عن الهلال السعودي المتصدر.

وقال تاديتش عقب المباراة التي أقيمت على استاد آل نهيان في العاصمة أبوظبي، لـ«الإمارات اليوم»، إن هتاف الجمهور باسمه في المدرجات يطربه، موضحاً: «أخوض أي مباراة بتركيز كبير، ولكن أحصل على دفعة معنوية أكبر عندما يهتف الجمهور باسمي ما يحفزني على تقديم كل ما لدي في الملعب».

وأشار إلى أن متابعة المشجعين للفريق والروح الحماسية التي يظهرونها في المدرجات تجعل لحظات الفوز أكثر قيمة ومتعة، مشيداً بتفاعل النادي مع الجمهور على منصات التواصل الاجتماعي، وإن ذلك يسعد اللاعبين والجماهير على حد سواء.

وأضاف: «الجمهور له دور مهم جداً في إضافة طاقة إيجابية كبيرة لدى اللاعبين، ومنذ بداية الموسم تأثيره واضح جداً في النتائج الجيدة التي حققها الفريق حتى الآن».

أما بالنسبة إلى مواصلة الوحدة لانتصاراته وفوزه على الدحيل القطري بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة الثالثة من مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة، قال: «بدأنا المباراة بشكل جيد وكانت لدينا بعض الفرص التي لم نتمكن من استغلالها وأحرز المنافس الهدف الأول، ولكن بعد تسجيل هدف التعادل تغيرت الأوضاع، وبدأنا نؤمن بقدراتنا وتمكنا من قلب المباراة لصالحنا، وهذا يعكس قوة شخصية اللاعبين وروحهم القتالية».

وأبدى اللاعب الصربي سعادته بمساهمته في الأهداف الثلاثة التي أحرزها الوحدة، بعد أن مرر الكرة التي حصل من خلالها عمر خريبين على ركلة جزاء، كما لعب تاديتش تمريرتين إلى إبراهيما ديارا وعلاء زهير أحرزا من خلالهما الهدفين الثاني والثالث، وقال: «سعيد بالمساهمة في تسجيل الأهداف الثلاثة، لكن الأهم بالنسبة لي هو فوز الفريق، إذ إن كل لاعب يجب أن يكون مهماً للفريق، والنجاح الحقيقي يكمن في الانتصار الجماعي وليس الأرقام الفردية فقط».

وتابع: «الفوز يعكس قوة الفريق، واللاعبون مطالبون بالإيمان بقدراتهم ومواصلة العمل لتحقيق المزيد من النتائج الإيجابية في جميع المنافسات».

وواصل حديثه قائلاً: «يجب أن نؤمن بأنفسنا ونواصل التقدم، كل المنافسات مهمة بالنسبة لنا، سواء كانت دوري أبطال آسيا أو الدوري والبطولات المحلية، وعلينا التحلي بعقلية الفوز دائماً مهما كان المنافس».

ولفت تاديتش إلى أن اللاعبين الدوليين في الوحدة تجاوزوا الخسارة التي تلقاها المنتخب الوطني أمام نظيره القطري في تصفيات كأس العالم 2026، مؤكداً أن عودتهم إلى المشاركة في المباريات مع النادي لم تتأثر بإهدار فرصة التأهل المباشر إلى المونديال، وقال: «اللاعبون تعاملوا باحترافية كبيرة، وكانت هذه النتيجة حافزاً إضافياً بالنسبة لهم للعودة لتحقيق الانتصارات مع الوحدة».

وواصل حديثه قائلاً: «التركيز في المرحلة المقبلة يجب أن يكون على كل مباراة بشكل منفصل، وأرى أن العمل الجماعي والروح القتالية يعدان المفتاح لتحقيق النتائج الإيجابية، إذ إن الوحدة يمتلك فريقاً قوياً قادراً على المنافسة في جميع البطولات بفضل الانضباط والتفاني في التدريبات والمباريات».