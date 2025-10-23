«مونديال الرماية البارالمبية» ينطلق في العين السبت

تنطلق منافسات بطولة كأس العالم للرماية البارالمبية 2025، في نادي العين للفروسية والرماية، يوم السبت المقبل وتستمر حتى الخامس من نوفمبر المقبل.

وتقام البطولة التي تنظمها هيئة زايد لأصحاب الهمم، بالتعاون مع اللجنة البارالمبية الدولية، والاتحاد الدولي للرماية البارالمبية، برعاية سموّ الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي.

ويشهد الحدث العالمي مشاركة 37 دولة، و370 فرداً من بينهم 213 لاعباً ولاعبة، وتستضيفه الإمارات للمرة الثامنة في مدينة العين، ويُعدّ الحدث الرياضي الدولي الأبرز في مجال الرماية البارالمبية على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويتنافس المشاركون في 43 مسابقة متنوعة، للرجال والسيدات، تشمل المسدس والبندقية الهوائية والنارية (سكتون)، ورماية الشوزن، وفئة المكفوفين، وفق معايير عالمية معتمدة.

وقال مدير عام هيئة زايد لأصحاب الهمم، عبدالله الحميدان، في بيان صحافي، إن استضافة البطولة للمرة الثامنة على أرض الإمارات، تُمثّل تجديداً لثقة الاتحاد الدولي للرماية البارالمبية واللجنة البارالمبية الدولية بقدرات الدولة التنظيمية، وما تمتلكه من مقومات لوجستية وفنية، وبنية تحتية عالمية المستوى، بدعم ورعاية القيادة الرشيدة، وتجسيد رؤيتها في بناء مجتمع شامل ومستدام.