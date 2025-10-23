الطاهر نائباً لرئيس لجنة الحكام في مونديال الشطرنج السريع والخاطف

اختار الاتحاد الدولي للشطرنج الحكم الدولي الإماراتي الدكتور سلطان علي الطاهر، مستشار اللجنة الفنية بالاتحاد الدولي، لتولي منصب نائب رئيس لجنة الحكام في بطولة العالم للشطرنج السريع والخاطف، التي تستضيفها الدوحة خلال الفترة من 25 إلى 31 ديسمبر المقبل، بمشاركة نخبة من أبرز لاعبي العالم.

ويُعدّ هذا الاختيار تأكيداً جديداً على الثقة الدولية التي يحظى بها الدكتور سلطان الطاهر، الذي شارك في إدارة العديد من بطولات العالم السابقة، سواء كرئيس أو نائب لرئيس لجنة الحكام، كما يُعدّ من حكام الفئة (A) على مستوى العالم، وهي الفئة الأعلى التي تُعتمد لاختيار الحكام في كبرى البطولات العالمية.

وأعرب الدكتور سلطان الطاهر عن سعادته البالغة بهذه الثقة، مؤكداً أنها تُمثّل حافزاً كبيراً لمواصلة العمل والعطاء في خدمة اللعبة على المستوى الدولي، ومكسباً مهماً للشطرنج الإماراتي الذي يواصل حضوره المتميّز في الساحات العالمية، وقال لـ«الإمارات اليوم»: «وجود الكوادر الإماراتية في إدارة البطولات الكبرى هو إنجاز لا يقل أهمية عن إنجازات اللاعبين على الرقعة، فكل مشاركة إماراتية في حدث عالمي تُمثّل إضافة حقيقية ومصدر فخر للرياضة الإماراتية عامة وللشطرنج بشكل خاص».