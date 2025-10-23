تذاكر دور الـ 16 لكأس رئيس الدولة متوافرة

أعلن اتحاد الإمارات لكرة القدم أن تذاكر دور الـ16 من بطولة كأس رئيس الدولة، المقرر أن تقام على مدى ثلاثة أيام (الجمعة والسبت والأحد)، مازالت متوافرة ومتاحة أمام الجمهور الراغب في الحجز إلكترونياً عبر الموقع المعتمد.

وينطلق دور الـ16 غداً بلقاء الشارقة مع يونايتد، والوحدة مع الظفرة، فيما تقام السبت مواجهة البطائح مع شباب الأهلي، وخورفكان مع كلباء، والنصر مع بني ياس، على أن تختتم المرحلة الأحد بلقاء الحمرية مع العين، ودبا مع الوصل، والجزيرة مع عجمان.

ويقام دور الـ16 بنظام خروج المغلوب من خسارة واحدة، على أن تتأهل الأندية الفائزة مباشرة إلى دور الثمانية.