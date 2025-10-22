العين يعتلي صدارة مجموعته الخليجية بفوزه المثير على القادسية الكويتي

انفرد فريق العين بصدارة المجموعة الأولى من دوري أبطال الخليج للأندية لكرة القدم برصيد ست نقاط "علامة كاملة"، إثر فوزه المثير خارج أرضه بهدفٍ نظيف على حساب مستضيفه القادسية الكويتي في اللقاء الذي جمع بين الفريقين مساء اليوم على استاد محمد الحمد بالكويت.

وواصل "الزعيم" مشواره في البطولة بفريقه الرديف بقيادة المدرب الإيطالي ماتيو لومباردو، إذ كان اللاعبون أنفسهم قد نجحوا في تحقيق الفوز في الجولة الافتتاحية على سترة البحريني بنتيجة 4-1 على استاد هزاع بن زايد.

ويدين "البنفسجي" بالفضل للاعبه يوسف سلمان، الذي أحرز هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 68 بعد جملة تكتيكية رائعة وضعته في مواجهة المرمى، فلم يتوانَ عن إيداعها الشباك مترجماً أفضلية فريقه الواضحة على مدار الشوطين.

واستفاد فريق العين من لياقته البدنية العالية وسرعة تحركات لاعبيه في مواجهة عناصر القادسية، الذين بدت عليهم علامات الإرهاق مع مرور الوقت.

ترتيب المجموعة بعد نهاية الجولة الثانية:

العين 6 نقاط.

زاخو العراقي 4 نقاط.

سترة البحريني نقطة واحدة.

القادسية الكويتي (بلا نقاط).