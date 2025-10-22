«مدرسة الشارقة الدولية» تحصد كأس «بطولة فيصل القاسمي» لكرة القدم

كشفت بطولة «الشيخ فيصل القاسمي» لكرة القدم التي تنظمها مدرسة الشارقة الدولية للمرة الأولى على مستوى إمارة الشارقة عن قائمة الفرق الفائزة، إذ تُوّجت مدرسة الشارقة الدولية الخاصة بالمركز الأول، بعد أداء متميز جسّد روح المنافسة والانضباط الرياضي، وحصدت مدرسة خليفة الهمزة الأمريكية الخاصة المركز الثاني، فيما نالت المدرسة الأمريكية للإبداع العلمي المركز الثالث.

وشهدت البطولة مشاركة 12 مدرسة خاصة من مختلف مناطق الإمارة، ضمن مبادرة رياضية تهدف إلى اكتشاف المواهب الواعدة بين طلبة المرحلة الابتدائية، وصقل مهاراتهم الرياضية، وتعزيز روح المنافسة والانضباط لديهم.

صناعة التميز

وقال الشيخ فيصل بن خالد بن سلطان القاسمي راعي البطولة لـ«الإمارات اليوم»، إن الرياضة المدرسية تمثل ركيزة أساسية في بناء الأجيال وصناعة التميز الأكاديمي والإنساني، مشيراً إلى أن ممارسة الرياضة تسهم في تحفيز الطلبة على التفوق العلمي وتغرس فيهم قيم الانضباط والمثابرة والروح الجماعية.

وأضاف: «ننظر إلى الرياضة المدرسية باعتبارها أحد المسارات الداعمة للتنمية التعليمية المتكاملة، فهي لا تقتصر على التنافس البدني فقط، بل تزرع في نفوس الطلبة الأخلاق الحميدة، واحترام القواعد، والعمل بروح الفريق الواحد، وهي مبادئ تشكل أساس نجاحهم في حياتهم الدراسية والمستقبلية».

وأفاد بأن إطلاق البطولة يأتي في إطار دعم المبادرات التربوية والرياضية في إمارة الشارقة، وتعزيز دور المدارس في اكتشاف ورعاية المواهب الناشئة، مؤكداً حرصه على أن تصبح البطولة فعالية سنوية متجددة تُسهم في بناء جيل يتمتع بالتوازن بين التفوق الأكاديمي والتميز الرياضي.

مبادرة متميزة

وقالت مديرة مدرسة الشارقة الدولية لانا كويي: «تُعَدّ بطولة الشيخ فيصل القاسمي لكرة القدم مبادرة متميزة تُقام للمرة الأولى بمشاركة 12 مدرسة من إمارة الشارقة، إذ تهدف إلى تعزيز دور الرياضة المدرسية في تنمية مهارات الطلبة وصقل مواهبهم، وتساهم الرياضة في بناء الشخصية المتوازنة وتشجع الطلبة على التميز الأكاديمي من خلال روح التنافس والانضباط والعمل الجماعي.

وأضافت: «نفخر في مدرسة الشارقة الدولية بتحقيق فريقنا المركز الأول في النسخة الأولى من البطولة، مؤكدين التزامنا بدعم استمرارية هذا الحدث الرياضي وتوسيع نطاق المشاركة في الدورات المقبلة، لما له من أثر إيجابي في اكتشاف الطاقات الطلابية وتعزيز التواصل والتعاون بين مدارس الإمارة».

سلسلة من البطولات

وقال كريم الزيادي، المنسق العام للبطولة، إن هذه النسخة تُقام للمرة الأولى على مستوى الإمارة، وتُعدّ بداية لسلسلة من البطولات السنوية التي تخطط المدرسة لتنظيمها مستقبلاً، مشيراً إلى أن الهدف هو توسيع قاعدة المشاركات المدرسية واستقطاب أكبر عدد ممكن من الطلبة الموهوبين.

وأضاف أن البطولة تركز على رعاية الطلبة الموهوبين، خصوصاً من المواطنين، واكتشافهم في مرحلة مبكرة، بما يسهم في تنمية شخصياتهم وبناء توازن بين تحصيلهم الأكاديمي ومهاراتهم الرياضية.