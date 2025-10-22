الكشف عن موعد قرعة كأس الخليج تحت 23 عاما

حدد اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم، الذي يتخذ من العاصمة القطرية الدوحة مقرا له، يوم الرابع من نوفمبر المقبل، موعدا لإجراء قرعة بطولة كأس الخليج تحت 23 عاما.

وذكر الاتحاد في بيان على موقعه الإلكتروني الرسمي، اليوم الأربعاء، أن مراسم القرعة ستقام في مقر الاتحاد القطري لكرة القدم في الدوحة، لكن عبر تقنية الفيديو المرئي عن بعد، بمشاركة ممثلي المنتخبات الخليجية إلى جانب العراق واليمن.

وتقام البطولة في الدوحة خلال الفترة من 4 إلى 16 ديسمبر المقبل، وتأتي ضمن سلسلة من المسابقات التي ينظمها اتحاد كأس الخليج العربي، إلى جانب بطولة كأس الخليج للمنتخبات الأولى وبطولتي الشباب والناشئين اللتين أُقيمتا مؤخراً في السعودية وقطر، إضافة إلى دوري أبطال الخليج للأندية الذي يقام بنظام الذهاب والإياب بمشاركة ثمانية أندية، قسمت على مجموعتين يتأهل عن كل منهما فريقان إلى الدور قبل النهائي.

وحققت بطولات الاتحاد نجاحاً لافتاً سواء على مستوى المنتخبات أو الأندية، من خلال المتابعة الإعلامية والجماهيرية الكبيرة التي حظيت بها، فضلا عن كونها أبرزت العديد من المواهب الشابة التي ستشكل روافد للمنتخبات الخليجية الأولى في المستقبل.