تذاكر مباريات دور ال16 لكأس رئيس الدولة ما زالت متوفرة



أعلن اتحاد الإمارات لكرة القدم أن تذاكر دور الستة عشر من بطولة كأس رئيس الدولة المقرر أن تقام على مدى ثلاثة أيام (الجمعة والسبت والأحد) ما زالت متوفرة ومتاحة أمام الجمهور الراغب في الحجز الكترونياً عبر الموقع المعتمد.

وينطلق دور ال16 يوم الجمعة 24 اكتوبر الجاري بلقاء الشارقة مع يونايتد والوحدة مع الظفرة، فيما تقام السبت مواجهة البطائح مع شباب الأهلي، خورفكان مع كلباء،

والنصرمع بني ياس، على أن تختتم المرحلة الأحد بلقاء الحمرية مع العين، دبا مع الوصل، والجزيرة مع عجمان.

ويقام دور ال16 بنظام خروج المغلوب من خسارة واحدة على أن تتأهل الأندية الفائزة مباشرة إلى دور الثمانية.