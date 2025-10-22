حارب عبدالله ينتقل من شباب الأهلي إلى الشارقة لمدة 5 سنوات

علمت «الإمارات اليوم» أن لاعب شباب الأهلي ونجم المنتخب الوطني، حارب عبدالله (22 عاماً)، وقّع رسمياً عقد انتقاله إلى نادي الشارقة لمدة خمس سنوات، في واحدة من أبرز الصفقات المحلية التي تشهدها سوق الانتقالات الحرة هذا الموسم.

ومن المقرر أن يلتحق اللاعب بتدريبات الشارقة بعد اعتماد تسجيله رسمياً في سجلات اتحاد الكرة، وذلك قبل غلق فترة القيد الحر البالغة 21 يوماً والتي تنتهي اليوم، في حين كانت فترة الانتقالات الصيفية قد أُغلقت في الأول من أكتوبر الجاري.

ويُعدّ انتقال حارب عبدالله إلى الشارقة خطوة مهمة في مسيرته، خصوصاً بعد محدودية مشاركته مع شباب الأهلي هذا الموسم، إذ شارك في ثلاث مباريات فقط بمجموع 62 دقيقة، في حين خاض في الموسم الماضي 23 مباراة، بمجموع 946 دقيقة دون أن يُحرز أي هدف، على الرغم من اعتماده الدائم ضمن الخيارات الاحتياطية للمدرب البرتغالي باولو سوزا، الذي كان يعتمد عليه ورقة هجومية في فترات متأخرة خلال المباريات.

ويراهن نادي الشارقة على ضم حارب عبدالله، لتعزيز خط الهجوم، وإضافة مزيد من الحيوية في الأطراف، خصوصاً أن اللاعب يتميز بالسرعة والمهارة والقدرة على صناعة الفرص في الثلث الأخير من الملعب، وذلك في إطار مساعي النادي لتدعيم صفوفه بلاعبين مواطنين مؤثرين قبل النصف الثاني من الموسم، حيث يطمح الفريق إلى تحسين نتائجه في دوري أدنوك للمحترفين، والبطولة القارية.

ويُعرف حارب عبدالله بثبات مستواه مع المنتخب، حيث حافظ على وجوده الدائم في قائمة «الأبيض» خلال الفترة الماضية، وشارك في الملحق الآسيوي المؤهل إلى كأس العالم 2026، وظهر بمستوى مميز خلال مباراتي عمان وقطر، على الرغم من دخوله بديلاً في الشوط الثاني.