ذهبية وبرونزية للإمارات في البطولة العربية للبلياردو والسنوكر

فاز منتخب الإمارات للبلياردو والسنوكر بميداليتين ملونتين جديدتين، خلال مشاركته في منافسات البطولة العربية المقامة حالياً في مدينة العلمين بمصر، لترتفع الحصيلة إلى خمس ميداليات ملونة.

وأحرز لاعب المنتخب الوطني للبلياردو محمد شريف ذهبية مسابقة الفردي «تسع كرات» بلياردو، بعد فوزه في النهائي على البحريني حيدر مروم.

كما نال لاعب المنتخب الوطني للسنوكر محمد الجوكر برونزية مسابقة الفردي ست كرات عقب خسارة نصف النهائي أمام العراقي فراس كامل.

وكان المنتخب أحرز ثلاث ميداليات في منافسات البطولة حتى الآن، موزعين على فضية في منافسات الفرق للسنوكر، وبرونزيتين في منافسات الزوجي وفردي الناشئين للبلياردو.