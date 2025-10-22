شمسة المهيري.. أول إماراتية تشارك في سباقات الشواحيف التراثية

سجّلت شمسة المهيري اسمها كأول إماراتية تشارك في سباقات الشواحيف التراثية، ضمن منافسات جولة الشارقة من بطولة الإمارات للشواحيف التي نظمها نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية تحت إشراف اتحاد الإمارات للرياضات البحرية وبدعم من شركة ماج القابضة يومي السبت والأحد الماضيين.

وأعربت شمسة المهيري في بيان صحافي عن فخرها بتمثيل المرأة الإماراتية في هذا النوع من السباقات، وقالت: «أشعر بفخر كبير وأنا أرفع علم الإمارات في مضمار يحمل عبق التراث البحري، وأتمنى أن أكون قدوة لبنات جيلي لخوض هذه الرياضة الأصيلة التي تعبّر عن هويتنا الوطنية وروح التحدي والإصرار لدى أبناء وبنات الإمارات».