العين ضيفاً على القادسية الكويتي في دوري أبطال الخليج

يحل فريق العين عند التاسعة من مساء اليوم ضيفاً على القادسية الكويتي في استاد محمد الحمد بالكويت، ضمن الجولة الثانية للمجموعة الأولى من دوري أبطال الخليج للأندية لكرة القدم.

وكان «الزعيم» قد افتتح مشواره في البطولة بفوز كبير على سترة البحريني 4-1 على استاد هزاع بن زايد، في لقاء تألق فيه نجوم الفريق الرديف.

وسيواصل العين خوض البطولة بفريقه الرديف بقيادة المدرب الإيطالي ماتيو لومباردو، بدلاً من المدرب الأساسي الصربي فلاديمير إيفيتش، من أجل منح التركيز للاعبي الفريق الأول على المسابقات المحلية، إذ يتصدر الفريق حالياً بطولة دوري أدنوك للمحترفين بعد ست جولات وبرصيد 16 نقطة.

في المقابل، يدخل القادسية، وصيف النسخة الماضية، المباراة بعد خسارته في الجولة الأولى أمام زاخو العراقي 1-3، ويسعى مدربه التونسي نبيل معلول، الذي يعود بعد غيابه عن مباراة الدوري الأخيرة للإيقاف، إلى استعادة توازن الفريق بعد ثلاث هزائم متتالية من زاخو في البطولة الخليجية، ومن نادي الكويت (1-2) وكاظمة (0-1) في الدوري المحلي.

وقد عانى الفريق «الأصفر» من غيابات مؤثرة شملت الدوليين عيد الرشيدي، مبارك الفنيني، جاسم المطر، عبدالعزيز وادي، إضافة إلى الشاب عبدالله مطاوع والمنضم حديثاً طلال الفاضل.

وكان الاتحاد الخليجي قد أسند إدارة المباراة لطاقم تحكيم قطري بقيادة الحكم سلمان فلاحي، ويعاونه يوسف عارف وزاهي الشمري حكمين مساعدين، إلى جانب مشاري الشمري وفيصل عيد حكمي فيديو.