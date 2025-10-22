السويدي نائباً لرئيس اتحاد اليد.. والمحيربي أميناً عاماً

دشن مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة اليد برئاسة المهندس سعود صالح، أعماله في الدورة الانتخابية الجديدة، بعقد الاجتماع الأول بمقر فندق بارسبلو الجداف في دبي، بحضور جميع الأعضاء، حيث تم خلاله توزيع الحقائب الإدارية واعتماد تشكيل اللجان الرئيسة.

وذكر الاتحاد في بيان، أن الاجتماع أسفر عن تعيين محمد السويدي نائباً لرئيس الاتحاد، وعبدالسلام المحيربي أميناً عاماً، في حين تولى محمد الحمادي منصب الأمين العام المساعد ورئاسة لجنة المدربين، وتولى يوسف العامري رئاسة لجنة المسابقات، وإبراهيم الحمادي رئاسة لجنة المنتخبات، وياسر النقبي رئاسة لجنة الحكام، ورحمة المنصوري رئاسة اللجنة القانونية، في حين ترأست الدكتورة منى إبراهيم الرئيسي اللجنتين الإعلامية والاتصال المؤسسي، ولجنة التسويق والاستثمار، على أن يتم استكمال تشكيل أعضاء اللجان في الاجتماع المقبل.

كان المهندس سعود صالح قد اختار الثلاثي عبدالسلام المحيربي ويوسف العامري والدكتورة منى الرئيسي للانضمام إلى مجلس الإدارة بالتعيين، ليكتمل النصاب القانوني للاتحاد بتسعة أعضاء.

وشدد المهندس سعود صالح على أن التركيز سيكون على توسيع قاعدة اللعبة ورفع مستوى المنتخبات الوطنية، وتأهيل الكوادر الوطنية من حكام ومدربين وإداريين، مع تعزيز مفاهيم الاستدامة والحوكمة، وضمان موارد مالية مستقرة عبر الرعايات والشراكات، بهدف تنفيذ خطط المنتخبات الوطنية، واختتم قائلاً: «نعمل خلال هذه الدورة على تحقيق هدف استراتيجي يتمثّل في تأهل أحد منتخباتنا إلى كأس العالم، سواء في فئة الناشئين أو الشباب أو الرجال، وسنعمل على دعم أهدافنا من النواحي كافة».