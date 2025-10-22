الوصل يستهدف صدارة «آسيا 2» من معقل «الذئب الأحمر»

يخوض الوصل مواجهة قوية عندما يحل ضيفاً على المحرق البحريني في الجولة الثالثة من المجموعة الأولى لبطولة دوري أبطال آسيا 2، عند الساعة 22:15 من مساء اليوم على استاد علي بن محمد آل خليفة في البحرين، إذ تُعد هذه المواجهة بمثابة صراع على صدارة المجموعة، حيث يتصدر الفريقان الترتيب برصيد ست نقاط لكل منهما بعد فوزهما في أول جولتين على كل من الاستقلال الإيراني والوحدات الأردني.

وتحمل مواجهة الفريقين ذكريات مثيرة، حيث إن آخر لقاء رسمي جمعهما كان في نهائي كأس الأندية الخليجية الـ27، الذي أقيم في يونيو 2012، إذ كان يقود الأسطورة الأرجنتيني الراحل دييغو أرماندو مارادونا فريق الوصل وحقق الفوز في البحرين 3-1، قبل أن يخسر بالنتيجة ذاتها بطريقة درامية في زعبيل وفاز الفريق البحريني باللقب بركلات الترجيح.

ويدخل الوصل المباراة بمعنويات مرتفعة بعد فوزه في «ديربي دبي» على النصر بهدفين مقابل هدف في الجولة السادسة من دوري أدنوك للمحترفين، ما يعزز من عزيمة اللاعبين في مواصلة الانتصارات.

ويسعى الوصل إلى مواصلة الظهور بشكل قوي في البطولة القارية تحت قيادة المدرب البرتغالي لويس كاسترو، خصوصاً بعد الأداء المميز في الجولتين الأولى والثانية، إذ يطمح الفريق إلى مواصلة الانتصارات القارية بعدما فاز في الجولة الأولى على الاستقلال الإيراني بنتيجة تاريخية 7-1 في زعبيل قبل أن يتجاوز الوحدات الأردني 2-1 في الجولة الثانية خارج أرضه، وذلك من خلال الاستفادة من الأداء الجماعي المميز والروح القتالية العالية التي أظهرها اللاعبون. ويراهن الجهاز الفني بقيادة كاسترو على استغلال خبرة اللاعبين وتماسك الفريق منذ الدقيقة الأولى، مع التركيز على معالجة الأخطاء الدفاعية التي ظهرت في بعض مباريات الدوري المحلي وإهدار الفرص السهلة، خصوصاً في مباراة النصر الماضية رغم الفوز بنتيجة اللقاء.

في المقابل يُعتبر المحرق من الأندية العريقة في البحرين، حيث تأسس عام 1928، ويُعرف بلقب «الذئب الأحمر» ويمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة، ويُشرف على تدريبه حالياً المدرب البرازيلي فرناندو مانويل، ويتميز الفريق بوجود لاعبين مميزين أبرزهم جونينيو وأرثر ريزندي وبرونو سانتوس وأوليفيرا، الذين أظهروا مستويات عالية في المباريات الماضية.

ويقدم المحرق مستويات رائعة منذ بداية الموسم الجاري، حيث يتصدر ترتيب الدوري المحلي متساوياً مع المالكية برصيد 11 نقطة لكل فريق، بعدما تعادل المحرق في الجولة الخامسة أمام الرفاع بهدف لكل فريق الجمعة الماضي.