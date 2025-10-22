ميلوش: خسارتنا أمام تراكتور قاسية.. المشكلة ليست بالنتيجة بل في الأداء

أبدى مدرب فريق الشارقة، الصربي ميلوش ميلوييفيتش، استياءه الشديد من الخسارة الثقيلة التي تعرّض لها فريقه أمام تراكتور الإيراني بخمسة أهداف دون رد، ضمن الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا للنخبة، مؤكداً أن الهزيمة ليست المشكلة بحد ذاتها، بل الطريقة التي خسر بها الفريق، وغياب التطور الجماعي في الأداء.

وقال ميلوش بعد المباراة التي أقيمت، أول من أمس، على ملعب الشارقة، لـ«الإمارات اليوم»: «النتيجة قاسية وغير مقبولة على الإطلاق، لكن ما يقلقني أكثر هو أننا لم نلعب بشخصية الفريق الذي يريد الفوز، لم نظهر بالتركيز ولا بالروح المطلوبة في بطولة بهذا الحجم، وعلينا أن نراجع أنفسنا جيداً».

وأضاف مدرب الشارقة: «المشكلة ليست في الخسارة، بل في أننا لا نتطور كفريق، هناك حلقة مفقودة بيني وبين اللاعبين، ويجب أن نجدها سريعاً حتى نستعيد توازننا وثقتنا بأنفسنا».

وتابع ميلوش: «الفريق ارتكب أخطاء فردية وجماعية كلّفته أهدافاً سهلة، وعندما تفقد التنظيم والتركيز أمام خصم منظم مثل تراكتور، تكون النتيجة مؤلمة. هذه المباراة يجب أن تكون جرس إنذار لنا جميعاً».

وبعد الخسارة تراجع فريق الشارقة إلى المركز السادس برصيد أربع نقاط من ثلاث مباريات، في حين حقق تراكتور الإيراني فوزه الأول ليرفع رصيده إلى خمس نقاط، في وقت يحتاج فيه الشارقة إلى العودة سريعاً للمنافسة في الجولات المقبلة للحفاظ على حظوظه في البطولة.

وعن تجاربه السابقة في كرة القدم، والأوقات السعيدة التي عاشها الموسم الماضي مع الوصل، قال ميلوش: «هذه هي كرة القدم. في بعض الأوقات تعيش فترات رائعة وتُحقق نتائج كبيرة، وفي أوقات أخرى تمر بلحظات صعبة بسبب سوء النتائج. المهم هو أن تبقى واقعياً وتواصل العمل».

واختتم ميلوش تصريحاته قائلاً: «الفريق يمتلك لاعبين مميزين، لكن كرة القدم لا تُكافئ إلا من يعمل بجد. علينا أن نتعامل مع هذه الخسارة بجدية، ونظهر برد فعل قوي في المباراة المقبلة، الطريق لايزال طويلاً، وأثق بأننا قادرون على التحسن والعودة بشكل أقوى».

ويعاني الشارقة أيضاً على الصعيد المحلي، حيث يحتل المركز الـ10 في جدول ترتيب دوري أدنوك للمحترفين برصيد سبع نقاط جمعها من فوزين وتعادل وثلاث هزائم، وهو ما يزيد الضغوط على الفريق قبل المرحلة المقبلة.