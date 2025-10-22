ارتفاع نسبة التسجيل في «أبوظبي العالمية للجوجيتسو» إلى 80%

أعلنت اللجنة المنظمة للنسخة الـ17 من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو عن وصول نسبة التسجيل إلى 80% من السعة الاستيعابية للحدث.

وتُقام منافسات البطولة خلال الفترة من 12 إلى 22 نوفمبر المقبل في صالة مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية، بمشاركة نخبة من نجوم الجوجيتسو والمصنَّفين الأوائل على المستوى القاري والعالمي، لتواصل ترسيخ موقع أبوظبي عاصمة عالمية للعبة ومنصة رياضية وثقافية جاذبة للرياضيين والجماهير والزوار من أنحاء العالم.

وذكرت اللجنة المنظمة في بيان صحافي أن الإقبال الكبير على المشاركة يعكس ثقة اللاعبين من مختلف دول العالم بمستوى التنظيم والاحترافية التي تتميّز بها البطولة، داعية الراغبين في الانضمام لهذا الحدث الاستثنائي إلى استكمال التسجيل قبل اكتمال الأعداد المستهدفة، حيث إنه من المتوقع إغلاق باب التسجيل بمجرد الوصول إلى الأرقام المطلوبة في الفئات كافة.