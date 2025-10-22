النسخة الـ 64 من «محاربي الإمارات» تنطلق في أبوظبي اليوم

تنطلق اليوم منافسات النسخة الدولية 64 من بطولة محاربي الإمارات للفنون القتالية المختلطة، بتنظيم من بالمز الرياضية، ودعم من دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للتحدي.

وأعلنت اللجنة المنظمة للبطولة عن تفاصيل الحدث، خلال المؤتمر الذي عُقد أول من أمس، بحضور الرئيس التنفيذي لشركة بالمز الرياضية فؤاد درويش، وعدد من المشاركين في المنافسات التي تقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك» بمشاركة 26 مقاتلاً ومقاتلة يُمثّلون 17 دولة، ويخوضون 13 نزالاً قوياً للتنافس على ثلاثة ألقاب.

وفي أبرز المواجهات، يلتقي الروسي عمرو محمدوف مع الأرميني مارتون ميزهلوميان في النزال الرئيس على لقب وزن الخفيف، كما يلتقي الصومالي محيي الدين أبوبكر، مع نظيره البرازيلي اياجو ريبيرو في النزال الرئيس الثاني، للمنافسة على لقب وزن الذبابة، في حين تجمع المواجهة الرئيسة الثالثة الأذربيجاني أشارف شاربووف مع الأنغولي ديماراتي بينا في وزن الريشة.

وتشهد النسخة 64 مشاركة عربية بارزة عبر مجموعة من المقاتلين والمقاتلات الموهوبين، من بينهم اللبنانية أمينة هداية، والمغربي مروان بالقويط، والفلسطيني عبدول حسين.

وقال فؤاد درويش، إن النسخة الـ64 تُجسّد التنوّع الثقافي والرياضي للبطولة، بمشاركة مقاتلين من 17 دولة، للتنافس في ثلاثة نزالات على الألقاب وتجمع مدارس قتال مختلفة، ما يُعزّز هوية البطولة العالمية.