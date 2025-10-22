مدرب الذيد: احتفالي بالفوز على العربي جاء عفوياً

عبّر مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الذيد، الجزائري فؤاد بومضل، عن سعادته الكبيرة بفوز فريقه على العربي بهدف دون رد، الأحد الماضي، ضمن الجولة الرابعة من دوري الدرجة الأولى، مشيراً إلى أن الانتصار الأول للفريق في الموسم الحالي جاء بعد سلسلة من النتائج السلبية.

وقال بومضل لـ«الإمارات اليوم»: «احتفالي بعد المباراة جاء بشكل عفوي وتلقائي، خاصة أن الفوز تحقق أمام فريقي السابق العربي، الذي دربته قبل موسمين، وفي ملعبه، ما أضفى طابعاً خاصاً على هذا الانتصار. أشيد كذلك بالروح الرياضية العالية التي أظهرها الفريقان طوال اللقاء».

وتحدث بومضل عن معاناة فريقه في بداية الموسم، قائلاً: «خسرنا في الدور التمهيدي لكأس رئيس الدولة أمام يونايتد (2-1)، ثم خسرنا مجدداً أمام الفريق ذاته في الدوري بالنتيجة نفسها، وتبع ذلك هزيمتان أمام غلف يونايتد (2-0)، ثم التعادل مع مصفوت (3-3). كل هذه النتائج كانت بسبب الغيابات المؤثرة وإصابة خمسة لاعبين أساسيين، ما أربك خطط الجهاز الفني وأثر على الأداء العام».