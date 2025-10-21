باولو سوزا يكشف سبب غياب سلطان عادل عن مواجهة ناساف الأوزبكي

كشف مدرب شباب الأهلي، البرتغالي باولو سوزا، عن سبب غياب المهاجم سلطان عادل عن مباراة ناساف الأوزبكي، التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء وانتهت بفوز شباب الأهلي 4-1 في دوري أبطال آسيا للنخبة. وقال سوزا لـ «الإمارات اليوم»: «سلطان عادل غاب عن اللقاء بسبب تعرضه لدور برد شديد، ودخل المستشفى خلال الساعات الماضية، لذلك فضّلنا عدم المخاطرة به».

وأكد المدرب البرتغالي أن اللاعب سيعود قريبا إلى التدريبات وسيكون جاهزًا للمشاركة في المباراة القادمة، مشيرًا إلى أن سلطان عادل أحد العناصر المهمة في الخط الهجومي للفريق، وأن الجهاز الفني يثق في قدرته على تقديم الإضافة عند عودته.