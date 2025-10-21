سوزا: الفوز على ناساف تأكيد لروح شباب الأهلي وشخصيته القوية

عبّر البرتغالي باولو سوزا، مدرب فريق شباب الأهلي، عن سعادته الكبيرة بالأداء المميز لفريقه بعد الفوز العريض على ناساف الأوزبكي بنتيجة 4-1 ضمن منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة، مؤكداً أن ما حدث «أكبر من مجرد تسجيل أربعة أهداف».

وقال سوزا في المؤتمر الصحافي عقب المباراة: «الفريق دائمًا يشعرني بالسعادة، لقد قمنا اليوم بما يقارب 20 أو 21 تسديدة على المرمى، ونجحنا في إحراز أربعة أهداف. أشعر بالفخر تجاه اللاعبين والنادي والجمهور، فالروح القتالية والطريقة التي لعب بها الفريق كانت رائعة وتعكس شخصية كبيرة».

وأضاف: «ما حدث اليوم لا يتعلق فقط بالأهداف، بل بالوصول إلى المرمى بطرق متنوعة، والبحث عن الخيارات المناسبة في كل موقف. أحاول دائما توظيف اللاعبين في أكثر من مركز، وهذا يتوقف على خصائصهم وعلى الفريق الخصم الذي نواجهه».

وختم المدرب البرتغالي حديثه مؤكدًا أن الفريق يسير في الطريق الصحيح، مشيدًا بالانسجام المتزايد بين اللاعبين والروح الجماعية التي ظهرت بوضوح في المباراة.