شباب الأهلي يكتسح ناساف برباعية في دوري أبطال آسيا للنخبة

كسر شباب الأهلي حاجز العقم الهجومي الذي لازم الفريق منذ بداية الموسم، وحقق فوزاً كبيراً ومستحقاً على ضيفه ناساف الأوزبكي بنتيجة 4-1، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء على استاد راشد في دبي، ضمن الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا للنخبة، ليواصل الفريق عروضه القوية قارياً ويعتلي صدارة المجموعة برصيد 7 نقاط، فيما بقي ناساف في المركز الأخير دون أي نقاط بعد ثلاث هزائم متتالية.

وجاء الانتصار ليؤكد التحسن الهجومي الواضح للفريق بقيادة المدرب البرتغالي باولو سوزا، بعدما تمكن «فرسان دبي» من تسجيل أربعة أهداف في مباراة واحدة لأول مرة هذا الموسم، في حين لم يحرز الفريق سوى أربعة أهداف فقط في أول ست جولات من دوري أدنوك للمحترفين، ما يعكس نجاح الجهاز الفني في معالجة القصور الهجومي رغم الغيابات المؤثرة.

بدأ شباب الأهلي اللقاء بقوة، حيث افتتح الأرجنتيني فيدريكو كارتابيا التسجيل في الدقيقة 8 من متابعة وتسديدة رائعة داخل منطقة الجزاء، قبل أن يعادل ناساف النتيجة سريعاً في الدقيقة 10 عن طريق عبدالرحماتوف.

وعاد شباب الأهلي للسيطرة على المجريات، ليضيف البرازيلي رينان فيكتور الهدف الثاني في الدقيقة 27 برأسية متقنة، ثم وسّع مواطنه ماتيوس ليما الفارق بهدف ثالث في الدقيقة 41 بعد انفراد صريح بالحارس أنهاه بلمسة فنية جميلة.

وفي الشوط الثاني، حافظ شباب الأهلي على أفضليته وسيطرته الميدانية، وأضاف برينو كاسكاردو الهدف الرابع في الدقيقة 95 بعد هجمة منظمة ختمها بتسديدة قوية داخل الشباك، ليحقق الفريق أكبر فوز له هذا الموسم ويواصل مسيرته الآسيوية بثقة.

وأكد الفوز أن شباب الأهلي يتجاوز تدريجياً أزمته الهجومية رغم إصابة نجمه الإيراني سردار أزمون وابتعاده الطويل عن الملاعب، حيث أظهر الفريق تماسكاً جماعياً وشخصية قوية، ليعزز مكانته كأحد أبرز فرق المجموعة الطامحة في التأهل إلى الأدوار الإقصائية.