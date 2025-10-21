حارب عبدالله ينتقل من شباب الأهلي إلى الشارقة بعقد لمدة 5 سنوات

محمد أبوإسماعيل – دبي

علمت «الإمارات اليوم» أن لاعب شباب الأهلي ونجم المنتخب الوطني حارب عبدالله (22 عامًا)، وقّع رسمياً عقد انتقاله إلى نادي الشارقة لمدة خمس سنوات، في واحدة من أبرز الصفقات المحلية التي يشهدها سوق الانتقالات الحرة هذا الموسم.

ومن المقرر أن يلتحق اللاعب بتدريبات الشارقة بعد اعتماد تسجيله رسمياً في سجلات اتحاد الكرة، وذلك قبل غلق فترة القيد الحر البالغة 21 يوماً، والتي تنتهي غدًا الأربعاء 22 أكتوبر، في حين كانت فترة الانتقالات الصيفية قد أُغلقت في الأول من أكتوبر الجاري.