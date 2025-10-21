الشارقة يتلقى خسارة قاسية بـ «خماسية» أمام تراكتور الإيراني

تلقى فريق الشارقة خسارة ثقيلة على ملعبه وبين جمهوره أمام تراكتور الإيراني بخمسة أهداف دون رد، أمس، ضمن الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا «النخبة».

وجاءت بداية المباراة صادمة لأصحاب الأرض، إذ افتتح تراكتور التسجيل مبكراً عبر لاعبه ريجي لوشيكا «8».

ولم تمر سوى ثلاث دقائق حتى عاد اللاعب ذاته ليضيف الهدف الثاني.

وحاول الشارقة تدارك الموقف سريعاً، وضغط بكامل خطوطه بحثاً عن تقليص الفارق، وكاد يفعلها في الدقيقة 23 عندما ارتقى الكوري تشو يو مين لعرضية مثالية داخل منطقة الجزاء، لكنه لم يُحسن استغلالها.

وواصل الفريق الإيراني من جديد استغلال المساحات خلف دفاع الشارقة، ليسجل مهدي هاشمنجاد الهدف الثالث «39»، قبل أن يختتم دانيل إسماعيل الشوط الأول بالهدف الرابع في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

وضغط الشارقة في الشوط الثاني بلا فاعلية هجومية ليستغل الفريق الإيراني الموقف ويسجل الهدف الخامس عن طريق مسعود قاظميني «84».

وبذلك يتراجع الشارقة إلى المركز السادس برصيد أربع نقاط فيما تقدم تراكتور للمركز الثالث بخمس نقاط.