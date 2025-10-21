منتخب السباحة يشارك في الألعاب الآسيوية للشباب

تغادر بعثة منتخب السباحة إلى البحرين، السبت المقبل، للمشاركة في دورة الألعاب الآسيوية للشباب، المقررة خلال الفترة من 27 حتى 30 الشهر الجاري، بمشاركة أبرز المنتخبات الآسيوية.

ويمثل المنتخب الوطني في منافسات السباحة كل من: عيد أحمد المجيني، حسين شوقي، سهيل الهنائي، حمد الشحي، والسباحة إدورا إيمان أوبرا، تحت إشراف المدير الفني مروان حافظ وجهاز إداري وفني متكامل من اتحاد الإمارات للسباحة.

وتأتي مشاركة المنتخب في البطولة الآسيوية عقب المشاركة المميزة في البطولة العربية للسباحة بالمغرب، والتي حقق خلالها سباحو الإمارات نتائج إيجابية وأرقاماً جديدة.

وقال المدير الفني لمنتخب السباحة مروان حافظ لـ«الإمارات اليوم»: «مشاركتنا في الألعاب الآسيوية للشباب تأتي استكمالاً للجهود التي يبذلها اتحاد الرياضات المائية لتطوير جيل جديد من السباحين القادرين على تمثيل الدولة في البطولات الكبرى، وتشكل البطولة فرصة للاحتكاك بمدارس فنية قوية في القارة».

وأضاف: «السباحون الذين سيمثلون المنتخب أظهروا مستويات جيدة في البطولة العربية الأخيرة، ونتطلع لأن يقدموا أداءً أفضل في البحرين، خصوصاً أن لديهم الدافع والرغبة في تحقيق أرقام جديدة ورفع علم الإمارات في المحافل الدولية».