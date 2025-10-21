فضية وبـرونزية للإمــارات في بطولة «بينوس كلاسيك» لبناء الأجسام

تقلّد لاعب المنتخب الوطني لبناء الأجسام عمر المهيري الميدالية الفضية في «الفيزيك» للطول تحت 173 سنتيمتراً، في حين حصل اللاعب علي ضاوي على الميدالية البرونزية في الطول المفتوح، في بطولة «بينوس كلاسيك» لبناء الأجسام التي اختتمت أخيراً بـ«فيستيفال سيتي» في دبي، وبلغ مجموع جوائزها نحو 1.5 مليون درهم.

وتوج الفائزين، الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، بحضور رئيس الاتحاد الدولي الدكتور روفائيل سانتوغا، ونائبه الدكتور عادل فهيم، ورئيس اللجنة المنظمة أنيس بينوس.

وبارك الشيخ عبدالله الشرقي للجنة المنظمة نجاحها المميز في تنظيم البطولة بشكل لائق ووصفه بأنه كان بمنزلة كرنفال رياضي عالمي، خصوصاً مع وجود منافسات متنوعة في سبع رياضات، ومنها بناء الأجسام، وقال في تصريحات صحافية: «أتمنى للّجنة المنظمة مواصلة نجاحها التنظيمي سنوياً، ونثمن التعاون المشترك مع الاتحاد الدولي لبناء الأجسام».