«هياف» يحصد لقب «بطولة الشارقة للشواحيف التراثية»

أحرز القارب «هياف»، بقيادة النوخذة أحمد خميس ومساعده محمد سعيد سهيل، لقب بطولة الشارقة للشواحيف التراثية التي نظمها نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية، أول من أمس، على شاطئ الحيرة في الشارقة، بدعم شركة «ماج القابضة»، ومشاركة نخبة المتسابقين بإشراف اتحاد الإمارات للرياضات البحرية.

وذهب المركز الثاني إلى القارب «المشخص 33»، بقيادة البطل عارف الزفين ويوسف الصبوري، وجاء ثالثاً القارب «المشخص 20»، بقيادة ماجد الخلف وإسماعيل المرزوقي.

من جهته، أكد الأمين العام لاتحاد الرياضات البحرية أحمد الشرياني، أن «البطولة تعد منصة وطنية مهمة لصون الرياضات البحرية التراثية، وقد حققت نجاحاً تنظيمياً كبيراً، وشهدت مستويات مميزة ووصفها بأنها من أبرز محطات الموسم البحري في الدولة، برمزيتها على صعيد تجديد الارتباط بالبحر، وإحياء تقاليد الآباء والأجداد».