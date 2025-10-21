فتح باب التسجيل في «جونيور دبي ديزرت كلاسيك» للغولف

فتحت اللجنة المنظمة لبطولة «جونيور دبي ديزرت كلاسيك» لناشئي الغولف، باب التسجيل للمشاركة في النسخة الرابعة التي تحظى بمشاركة أفضل اللاعبين الواعدين في العالم، وذلك في نادي الإمارات للغولف، حيث تقام المنافسات خلال الفترة الممتدة من 16 إلى 18 يناير المقبل.

وستجري المنافسات من ثلاث جولات، الأولى في 16 يناير بالجولة الافتتاحية على ملعب فالدو، والثانية في 17 يناير بجولة مسائية على الملعب نفسه، ويليها تأهل أفضل 30 لاعباً أو أكثر في حال التعادل بعدد الضربات نفسها، ثم تقام الجولة الختامية في 18 يناير على ملعب المجلس.

يذكر أن النسخة الماضية من البطولة توج بلقبها النجم التشيكي لويس كلاين.