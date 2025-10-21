«الصقور» يحلق في سماء الدرجة الأولى.. وشباك ماجد تهتز       

واصل نادي الإمارات انفراده بصدارة ترتيب دوري الدرجة الأولى لكرة القدم مع ختام الجولة الرابعة، بعد تحقيقه الانتصار الرابع على التوالي، عندما تغلب بملعبه على الفجيرة (3-2)، ليصبح رصيده 12 نقطة بالعلامة الكاملة.

ولم تقتصر العلامة الكاملة على «الصقور»، بل نجح دبا الحصن في تسجيل انتصاره الثالث على التوالي، وبلغ رصيده تسع نقاط من ثلاث مباريات خاضها الفريق، بعد فوزه المهم بملعبه على حتا بهدف نظيف.

وتعادل فريق يونايتد بقيادة مدربه الإيطالي أندريا بيرلو مع ضيفه الجزيرة الحمراء (3-3)، وفقد بسببه نقطتين مهمتين كانتا في متناول اليد، خصوصاً أن الجزيرة الحمراء يُعد فريقاً بإمكانات محدودة.

وأسفرت نتائج بقية المباريات عن فوز غلف يونايتد على مجد (5-1)، وتعادل العروبة مع الحمرية (1-1)، وبالنتيجة نفسها تعادل مصفوت مع سيتي، في حين فاز الذيد على العربي بهدف نظيف.

«الإمارات اليوم» ترصد أبرز المشاهد الفنية للدوري بعد مرور أربع جولات، على النحو الآتي:

شباك نظيفة

حافظ حارس مرمى نادي دبا الحصن، عبدالله القميش، على شباكه نظيفة في المباريات الثلاث التي خاضها الفريق أمام كل من مجد والجزيرة الحمراء وحتا، ويُعد أفضل حارس في الدوري حتى الآن.

صدارة الهدّافين

يتقاسم لاعبا غلف يونايتد، الزامبي إيمانويل موتالي، والإمارات، البرازيلي فابيو تيكسيرا، صدارة الهدافين بواقع خمسة أهداف لكل منهما، منها «هاتريك» للاعب «الصقور» فابيو تيكسيرا سجله في مرمى مجد.

تعثر بيرلو

يُعد تعادل فريق يونايتد، بقيادة المدرب الإيطالي بيرلو، الأول له منذ تسلمه تدريب الفريق، وهو تعثر غير متوقع بعد أن حقق قبله خمسة انتصارات متتالية في بطولتي كأس رئيس الدولة والدوري.

تألق الصقور

استعاد فريق نادي الإمارات «الصقور» مكانته الفنية في الموسم الحالي بعد سلسلة نتائج محبطة تعرض لها في الموسم الماضي لدوري الدرجة الأولى، وذلك بإشراف المدرب المواطن بدر طبيب الشحي فنياً، والمشرف الإداري الحكم الدولي السابق عبدالله العاجل.

الفجيرة والعروبة

تُعد البداية الفنية لفريقي الفجيرة والعروبة في الموسم الحالي من دوري الدرجة الأولى هي الأضعف لهما مقارنة بالمواسم السابقة، إذ يبلغ رصيد كل منهما نقطة واحدة، رغم امتلاكهما عناصر مميزة فنياً من اللاعبين والمدربين.

مفاجأة حتا

لم يتمكن فريق حتا من عكس صورته الفنية المرتقبة منه باعتباره فريقاً منافساً على الصعود، إذ يحتل المركز الثامن برصيد أربع نقاط من ثلاث مباريات خاضها الفريق، سجل خلالها ثلاثة أهداف واستقبل مثلها، في بداية تُعد إحدى مفاجآت الدوري.

شباك ماجد

اهتزت شباك حارس مرمى الحمرية ماجد ناصر في ثلاث مباريات هذا الموسم، منها هدفان أمام غلف يونايتد التي انتهت (4-2) لمصلحة الحمرية، إضافة إلى هدف التعادل بين العروبة والحمرية (1-1)، في حين ذاد عن مرماه بشكل مميز في مواجهات أصعب، وقدم مستويات لافتة.