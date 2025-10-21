يوكانوفيتش: النصر يسير في الاتجاه الصحيح.. ويتطور تدريجياً أداءً وانضباطاً         

أكد مدرب النصر الصربي سلافيسا يوكانوفيتش أن فريقه يسير في الاتجاه الصحيح رغم الإصابات التي طالت بعض اللاعبين أخيراً، مشيراً إلى أن الجهاز الفني يعمل على تجهيز المجموعة المتاحة بأفضل صورة ممكنة استعداداً للاستحقاقات المقبلة، موضحاً في الوقت نفسه أن ملف التعاقدات الشتوية من اختصاص إدارة النادي.

وقال يوكانوفيتش لـ«الإمارات اليوم» بعد خسارة مباراة «الديربي» أمام الوصل 1-2 في الجولة السادسة من دوري أدنوك للمحترفين: «الإصابات جزء من كرة القدم، ولا نبحث عن أعذار، لدينا بعض الغيابات، أبرزها اللاعب مهدي قايدي الذي يخضع لفحوص طبية، ونأمل أن تكون حالته بسيطة ويعود سريعاً للمشاركة، وفي المقابل، نعمل على تجهيز بقية اللاعبين والحفاظ على جاهزيتهم».

وأضاف: «الفريق لم يخض أي مباراة منذ أكثر من 21 يوماً، ثم عاد لجدول مزدحم بين الدوري وكأس رئيس الدولة، ومع ذلك أرى أن الأداء يتحسّن من مباراة إلى أخرى. في الشوط الثاني تحديداً من مباراة الوصل، أظهر اللاعبون شخصية أقوى، وتنظيماً أفضل داخل الملعب، رغم النقص العددي».

وحول التعاقدات الجديدة، أوضح يوكانوفيتش: «موضوع التعاقدات يخص إدارة النادي، أما أنا فتركيزي مُنصب على العمل داخل أرض الملعب، نملك مجموعة مميزة من اللاعبين، ومع مزيد من الوقت والعمل سيظهر الفريق بصورة أفضل».

وتحدث يوكانوفيتش عن أداء فريقه النصر في مواجهة الوصل والتي انتهت بفوز الإمبراطور بنتيجة 2-1، قائلاً: «الشوط الأول لم يكن بالمستوى المطلوب، لكن في الشوط الثاني تحسن الأداء، وكنا قريبين من التسجيل وتغيير النتيجة، هذا جزء من التطور الطبيعي للفريق، وسنواصل العمل لتصحيح الأخطاء».

وتابع: «النصر يملك عناصر مميزة، لكن الفريق بحاجة إلى عمل مستمر وصبر حتى يستعيد مكانه الطبيعي، سنواصل التحضير بقوة لمواجهة بني ياس المقبلة في كأس رئيس الدولة، وهدفنا أن نظهر بصورة أفضل وأن نحقق نتيجة ترضي جماهير النادي».

واختتم مدرب النصر: «راضٍ عن الجهد الذي يبذله اللاعبون، والفريق يتطور تدريجياً من حيث الأداء والانضباط، الطريق ما زال طويلاً، لكننا نسير في الاتجاه الصحيح، وسنواصل العمل بتركيز حتى يعود النصر إلى مكانه الطبيعي».

