النسخة السابعة لـ «ألعاب دبي» 12 فبراير المقبل

أعلنت اللجنة المنظمة لـ«ألعاب دبي»، الحدث الرياضي الجماعي الأبرز في إمارة دبي، الذي يُقام برعاية سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، عن تنظيم منافسات النسخة السابعة خلال الفترة من 12 إلى 15 فبراير 2026.

وتأتي هذه النسخة بشراكة رسمية مع «دي بي ورلد»، وبالتعاون مع مجلس دبي الرياضي كونه شريكاً استراتيجياً، ورعاية ماسية مع كل من «داماك» و«إمارات»، استكمالاً للنجاح الكبير الذي حققته البطولة منذ انطلاقتها، ما يعكس مكانة دبي وجهة عالمية للفعاليات الرياضية الرائدة.

وأكدت اللجنة المنظمة أن النسخة المقبلة ستشهد تطوراً نوعياً في مستوى التحديات المصممة لاختبار القدرات البدنية والذهنية للمشاركين في فئات البطولة الخمس وتشمل: تحدي الحكومة-الرجال، وتحدي الحكومة-السيدات، وتحدي المجتمع، وتحدي المدن، وتحدي الصغار، مع التركيز على تعزيز روح الفريق الواحد والعمل الجماعي، بما يسهم في ترسيخ ثقافة الرياضة أسلوب حياة، وبناء مجتمع أكثر صحة وسعادة.