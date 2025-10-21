مشجع يربح سيارة «جيتور T2» بعد 20 سنة من مؤازرة العين

عبّر المشجع العيناوي محمد حمد الراشدي عن سعادته الغامرة بعد فوزه بسيارة من نوع (جيتور T2) في السحب الذي جرى خلال مباراة العين وبني ياس، أول من أمس، على استاد هزاع بن زايد ضمن الجولة السادسة لدوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، مؤكداً أن هذه الجائزة تحمل له طابعاً خاصاً بعد 20 عاماً ظل حريصاً خلالها على تجديد العضوية العيناوية الموسمية.

وقال الراشدي، الذي يقطن في منطقة أم غافة بمدينة العين، لـ«الإمارات اليوم»: «السيارة ستبقى ولن أبيعها، فهي مرتبطة بذكرى جميلة مع نادي العين، ولن أفرّط فيها مهما حدث، الفوز بها لحظة تاريخية بالنسبة لي».

وأضاف: «كان يوماً عادياً ككل الأيام، ولم أتوقع أن يحالفني الحظ، هذه أول مرة في حياتي أفوز بجائزة، والحمد لله على التوفيق».

واستعاد الراشدي ذكرياته مع النادي، قائلاً: «بدأت عضويتي منذ أكثر من 20 عاماً، أيام كان الفريق يلعب في استاد طحنون بن محمد بالقطارة، ومنذ ذلك الحين أجدد عضويتي كل عام من أجل حضور المباريات ومساندة الزعيم».

وعن أبرز لحظاته مع الفريق، قال: «ذكرياتي السعيدة كثيرة مع العين، لكن التتويج بلقب دوري أبطال آسيا والمشاركة في كأس العالم للأندية يبقيان الأجمل. أما الخسارة أمام تشونبوك الكوري في نهائي آسيا 2016 فهي الذكرى الوحيدة الحزينة التي لم أنسها».

وتزامن فوز الراشدي بالجائزة مع الانتصار الكبير للعين على بني ياس برباعية نظيفة، ليعلق مبتسماً: «زيادة الخير خيرين».