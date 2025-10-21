شباب الأهلي يُعول على سلطان عادل بغياب سردار

يخوض فريق شباب الأهلي، مساء اليوم، مواجهة مهمة أمام ناساف الأوزبكي على استاد راشد في دبي، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا للنخبة، ساعياً للعودة إلى سكة الانتصارات بعد تعادله الأخير محلياً أمام اتحاد كلباء في دوري أدنوك للمحترفين، ومواصلة عروضه القوية على الصعيد القاري، حيث يُعول شباب الأهلي على مهاجمه الدولي سلطان عادل في هذه المباراة، لتعويض غياب سردار المصاب.

ويملك «الفرسان» في رصيده أربع نقاط بعد تعادل أمام تراكتور الأوزبكي (1-1)، وفوز ثمين على الاتحاد السعودي (1-0) في جدة، في حين يتذيّل ناساف ترتيب المجموعة من دون نقاط بعد خسارته في أول جولتين، ما يجعل المواجهة فرصة مثالية لشباب الأهلي لتعزيز رصيده وتأكيد حضوره القوي آسيوياً.

وركّز مدرب شباب الأهلي، البرتغالي باولو سوزا في تدريباته الأخيرة على تصحيح الأخطاء الهجومية التي ظهرت في مباراة كلباء، والعمل على تحسين استغلال الفرص داخل منطقة الجزاء، بعد أن اكتفى الفريق بتسجيل أربعة أهداف فقط في أول ست جولات من الدوري المحلي.

وكان شباب الأهلي واجه الفريق الأوزبكي الموسم الماضي في دوري أبطال آسيا2، حيث خسر ذهاباً (2-1)، قبل أن يحقق فوزاً مثيراً في الإياب (3-2)، في مواجهة أكدت قدرة الفريق بالتفوق على منافسه الأوزبكي.

ويدرك لاعبو شباب الأهلي أهمية الفوز في هذه الجولة، سواء من أجل مصالحة الجماهير بعد التعثر المحلي الأخير، أو تعزيز فرص الفريق في المنافسة على صدارة المجموعة، مستفيدين من عاملي الأرض والجمهور في استاد راشد الذي يُتوقع أن يشهد حضوراً جماهيرياً كبيراً لدعم «الفرسان».

ويفتقد الفريق في خط الهجوم خدمات مهاجمه الدولي الإيراني سردار آزمون، الذي تعرّض لإصابة قوية في الكاحل ستُبعده عن الملاعب مدة تصل إلى أربعة أشهر، ما يُعدّ خسارة مؤثرة للفريق في هذه المرحلة من الموسم، لكن تبقى صفوف الفريق غزيرة باللاعبين المميّزين وعلى رأسهم سلطان عادل.

وأعطى المدرب البرتغالي سوزا الثقة للمهاجم سلطان عادل في التشكيلة الأساسية خلال المباراة الماضية أمام كلباء، ليؤكد قناعته بإمكانات اللاعب الشاب وقدرته على تعويض غياب النجم الإيراني سردار. وقدّم سلطان عادل أداء مميّزاً طول اللقاء، ترجمه لتحركاته الفعالة داخل منطقة الجزاء وصناعته لعدد من الفرص الخطرة، مواصلاً مستواه المتطور بعد تألقه اللافت مع منتخب الإمارات وإحرازه هدفاً رائعاً في شباك قطر.