الوحدة يتفنن أمام مرمى الدحيل القطري.. بلمسات تاديتش وهدف عالمي لزهير

قاد النجم الصربي دوشان تاديتش الوحدة للفوز على الدحيل القطري 3-1، في الجولة الثالثة من مباريات مرحلة الدوري لمنطقة غرب آسيا في دوري أبطال آسيا للنخبة، اليوم الإثنين، على استاد آل نهيان في أبوظبي، ليرفع «العنابي» رصيده إلى سبع نقاط، بينما توقف رصيد الدحيل عند نقطة واحدة.

وواصل الوحدة تألقه في البطولة القارية محققاً انتصاره الثاني في المسابقة وسط حضور جماهيري جيد بلغ سبعة آلاف و632 مشجعاً، إذ سيطر الفريق على وسط الملعب في الشوط الأول، إذ أهدر ثلاث فرص محققة في أول 15 دقيقة، أبرزها كرة مررها علاء زهير إلى تاديتش الذي انفرد بالمرمى وسدد الكرة بجوار القائم (12)، بينما أحرز الدحيل الهدف الأول عكس سير اللعب، عندما لعب عادل بولبينة كرة عرضية قابلها كريستوف بياتيك بتسديدة متقنة في المرمى (20).

في المقابل، تألق تاديتش في قيادة هجمات «العنابي» حيث مرر كرة إلى عمر خريبين الذي حصل على ركلة جزاء، وتكفل المهاجم السوري بتسديدها في المرمى محرزاً الهدف الأول (35)، قبل أن يضيف إبراهيما ديارا الهدف الثاني بطريقة رائعة من تمريرة تاديتش، وأنهاها ديارا في المرمى في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

وفي الشوط الثاني، وضع تاديتش بصمته على الهدف الثالث عندما سدد كرة قوية ارتدت من مدافعي الدحيل، وأكملها علاء زهير بطريقة رائعة بركلة خلفية على «الطائر» في المرمى (67)، بينما حافظ الوحدة على تفوقه رغم سيطرة الدحيل على وسط الملعب، ولكن تألق مدافعي «العنابي» والحارس محمد الشامسي أسهم في انتهاء المباراة بحصول الفريق على ثلاث نقاط ثمينة قبل مواجهة ناساف الأوزبكي في الجولة الرابعة.