الشارقة يتوج بلقب الدوري العام للشطرنج

توج نادي الشارقة الثقافي للشطرنج بالدوري العام «رجال» بعد انتهاء الجولة الأخيرة، التي نظمها اتحاد اللعبة بقاعة نادي الشارقة، حيث شهدت الجولة الأخيرة منافسة قوية بين ثلاثة أندية للفوز باللقب، هي الشارقة ودبي والفجيرة. وبهذا الفوز يشارك نادي الشارقة في بطولة الأندية العربية بصفته بطل الدوري طبقاً للوائح.

ونجح نادي الشارقة في حسم الصدارة برصيد 9 نقاط، فيما جاء نادي دبي في المركز الثاني برصيد 7 نقاط، ونادي الفجيرة في المركز الثالث برصيد 6 نقاط متساوياً مع أبوظبي الرابع بالرصيد نفسه، وجاءت أكاديمية الشارقة في المركز الخامس برصيد نقطتين، وأكاديمية أدفانسد للشطرنج في المركز السادس من دون رصيد.

وقاد المباريات عدد من الحكام الشباب الذين دفع بهم الاتحاد، حيث ترأس الحكم الدولي ماجد العبدولي، لجنة حكام البطولة، والحكم الدولي عبدالله علي نائباً للرئيس، فيما أدار المباريات، الحكام: نواف المنصوري ومنال الحمادي وخالد الطاهر وسلطان فريد وسارة العيدروس وجمال قاسم.