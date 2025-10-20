«أبيض اليد» يخسر أمام الصين في افتتاح الألعاب الآسيوية للشباب

استهلّ المنتخب الوطني لكرة اليد للشباب، أمس، مشواره في دورة الألعاب الآسيوية الثالثة للشباب، بالخسارة أمام الصين بنتيجة 25-40، ضمن منافسات المجموعة الثانية، التي تقام فعالياتها في مملكة البحرين، خلال الفترة من 22 إلى 31 أكتوبر الجاري، بمشاركة أكثر من 5000 رياضي، يمثلون 45 دولة آسيوية، يتنافسون في 26 رياضة، و253 مسابقة تستضيفها 20 منشأة رياضية.

ويشارك وفد دولة الإمارات في الدورة ببعثة تضم 152 رياضياً، من بينهم 107 لاعبين و45 لاعبة، يتنافسون في 19 رياضة مختلفة من الألعاب الفردية والجماعية.

ويواجه الأبيض يوم غدٍ نظيره الكازاخستاني، ضمن الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثانية التي تضم إلى جانب الإمارات كلاً من الصين والكويت وإيران وتايلاند وكازاخستان.

من جانبه، أعرب رئيس اتحاد الإمارات لكرة اليد سعود صالح، عن سعادته بالمستوى الجيد الذي قدمه اللاعبون في أول ظهور لهم في الألعاب الآسيوية للشباب، مؤكداً أن المشاركة الحالية تُعد تجربة مهمة في مسيرة إعداد جيل جديد من لاعبي كرة اليد الإماراتية.

وقال في تصريحات صحافية: «ننظر إلى هذه المشاركة من منظور استراتيجي يهدف إلى صقل مهارات لاعبينا الشباب، واكتسابهم الخبرة الدولية في مواجهة مدارس آسيوية متنوعة. ورغم نتيجة المباراة الأولى، إلا أن الأداء في تطور مستمر».