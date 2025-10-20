عائشة الدرعي تحصد لقب «السيدات» في بطولة حمدان بن زايد للرماية

أحرزت عائشة سيف الدرعي المركز الأول في فئة السيدات، فيما تصدرت بينة خالد فئة الناشئات، في ختام النسخة الخامسة لمنافسات بطولة حمدان بن زايد للرماية، فئة بندقية «سكتون 0.22»، أول من أمس، لفئتي السيدات والناشئات.

وأقيمت البطولة التي نظمها نادي الظفرة للرماية، في مقره بمدينة زايد، بمشاركة 114 رامية في الفئتين.

وأكدت اللجنة المنظمة للبطولة نجاح الفعاليات النسائية، بعد مراحل عدة في التمهيدي وصولاً إلى الأدوار النهائية، والاستعداد لانطلاق منافسات الرجال والناشئين يوم 26 الجاري حتى 6 ديسمبر المقبل.

وأسفرت منافسات السيدات عن فوز فاطمة المنهالي بالمركز الثاني، وغسية الدرعية بالمركز الثالث، والغالية الكربي بالمركز الرابع، وشيخة المرزوقي بالمركز الخامس.

كما فازت فاخرة الدرعي بالمركز السادس، وفاطمة الدرعي بالمركز السابع، وهند المقبالية بالمركز الثامن، وآمنة الكتبي بالمركز التاسع، وفاطمة الكعبي بالمركز العاشر، بينما ذهب المركز الثاني في فئة الناشئات إلى ديما المحرمي، وجاءت ثالثة سلامة المقبالية.

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة نادي الظفرة للرماية سالم السبوسي، إن المنافسات حققت نجاحاً كبيراً، يؤكد أهمية وقيمة البطولة في تمكين الفئات النسائية من القدرات التنافسية، بدعم ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، ومجلس أبوظبي الرياضي.