«المواي تاي» يعتمد 6 لاعبين للمشاركة في «آسيوية الشباب»

أعلن اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينغ، القائمة الرسمية لمنتخب الإمارات للمواي تاي لفئة الشباب، المشارك في دورة الألعاب الآسيوية التي تستضيفها مملكة البحرين، خلال الفترة من 22 إلى 27 أكتوبر الجاري.

وتضم قائمة المنتخب 6 لاعبين ولاعبات، هم آية الشعري، في المواي تاي (وزن 48 كغم)، ومسابقة الواي كرو، وعصام أيمن، في وزن 57 كغم، وبلال رشاد، في وزن 60 كغم، إلى جانب راكان أحمد، وعزيز الحمادي، المشاركين في فئة الماي مواي للفئة العمرية 14-15 سنة، وبشار الصوالحة، في فئة الواي كرو لعمر 16-17 سنة، إضافة إلى الجهاز الفني بقيادة عمر النعيمي، المدير الفني، والمدربين عادل جواد، وتوا تشاي.

وتسجل رياضة المواي تاي حضورها الأول في الألعاب الآسيوية للشباب كإحدى الرياضات الرسمية.