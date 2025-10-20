الشارقة يطمح إلى العلامة الكاملة أمام تراكتور الإيراني

يخوض فريق الشارقة اليوم في الثامنة مساءً مواجهة مهمة في مشواره بدوري النخبة الآسيوي، عندما يستضيف على ملعبه فريق تراكتور سازي الإيراني، ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية لمنطقة غرب آسيا، في لقاء يتطلّع من خلاله «الملك» إلى تعزيز حظوظه في بلوغ الدور الثاني ومواصلة مشواره بثقة نحو الأدوار الإقصائية.

ويدخل الشارقة اللقاء وهو في المركز الثالث برصيد أربع نقاط، متساوياً مع الأهلي السعودي حامل اللقب، فيما ينفرد الهلال السعودي بصدارة المجموعة بالعلامة الكاملة (ست نقاط).

ويأمل «الملك» أن يستغل عاملي الأرض والجمهور للانفراد بالوصافة أو حتى تقليص الفارق مع المتصدر في حال تعثّر الهلال في مواجهته المقبلة.

وسيكون «الملك» مطالباً بتحقيق ما عجزت عنه الأندية الإماراتية في الجولتين الماضيتين، إذ لم تتمكن أي منها من الفوز على تراكتور الذي تعادل مع شباب الأهلي (1-1) والوحدة (0-0)، ليحتل الفريق الإيراني المركز الثامن برصيد نقطتين فقط.

وتبدو الحالة الفنية للشارقة مطمئنة قبل لقاء الليلة، إذ عاد الشارقة من فترة التوقف الدولي بروح عالية ومعنويات مرتفعة بعد أن حقق فوزاً مستحقاً على الظفرة في الدوري بهدفين نظيفين، أظهر من خلاله استعادة توازنه وثقته قبل استئناف المنافسات القارية.

وكان الشارقة قريباً من الخروج بالعلامة الكاملة أمام السد القطري في الجولة الماضية، لكنه اكتفى بالتعادل (1-1)، بعدما أهدر كايو لوكاس ضربة جزاء كانت كفيلة بتغيير النتيجة لمصلحته.

ورغم الفوارق الفنية، فإن لاعبو الشارقة بقيادة إيغور كورنادو يدركون أن مواجهة تراكتور لن تكون سهلة، فالفريق الإيراني يمتاز بالانضباط التكتيكي واللعب الجماعي، ويملك عناصر قادرة على إزعاج أيّ دفاع، خصوصاً في الكرات الثابتة والارتدادات السريعة.

ويأمل الشارقة أن تكون مواجهة اليوم بمثابة نقطة تحوّل في مشواره الآسيوي، فالفوز سيضعه في موقع مثالي قبل الدخول في الجولات الحاسمة، وسيمنحه دفعة معنوية هائلة قبل المواجهات الساخنة جداً التي تنتظره أمام عمالقة الدوري السعودي، إذ سيلعب ضد اتحاد جدة والأهلي والهلال على الترتيب في الجولات الثلاث المقبلة.

ومن المنتظر أن يشهد استاد الشارقة حضوراً جماهيرياً كبيراً لدعم الفريق في هذه المواجهة المصيرية، إذ تراهن إدارة النادي على الحافز المعنوي للجماهير من أجل دفع اللاعبين إلى تقديم عرض قوي يليق بطموحات «الملك» في البطولة القارية.

وشدّد مدرب الشارقة، الصربي ميلوش ميلويفيتش، على أهمية الخروج بنتيجة إيجابية أمام بطل الدوري الإيراني، لتعزيز حضور فريقه في البطولة القارية التي قدّم من خلالها عروضاً جيدة في الجولتين الأولى والثانية، وقال في تصريحات صحافية: «سنسعى جاهدين إلى الخروج بالنتيجة التي تُرضينا وتُرضي جماهيرنا. لاعبونا في أتمّ الجاهزية لتلك المباراة، ومن المهم أن يكون تركيزنا في قمّته طوال الدقائق الـ90».

• فوز «الملك» سيمنحه دفعة معنوية كبيرة قبل مواجهات قوية تنتظره أمام عمالقة الدوري السعودي.