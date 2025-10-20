ليما: الوصل حقق الأهم بالفوز على النصر

أعرب قائد فريق الوصل فابيو ليما عن سعادته بالفوز الذي حققه فريقه على النصر في «ديربي دبي» بنتيجة (2-1)، أول من أمس، في الجولة السادسة من دوري أدنوك للمحترفين، مؤكداً أن الفوز كان مستحقاً على الرغم من التراجع في الأداء خلال الشوط الثاني.

وقال لـ«الإمارات اليوم»: «سعداء جداً بالانتصار لأن الأهم دائماً هو حصد النقاط الثلاث، قدمنا شوطاً أول ممتازاً، من حيث السيطرة والتحركات وسرعة نقل الكرة، وسجلنا هدفين جميلين جعلانا نستحق التقدم، كنا منظمين ونفذنا تعليمات المدرب بدقة، لكن في الشوط الثاني اختلف الأداء، تراجعنا أكثر من اللازم وارتكبنا بعض الأخطاء التي سمحت للنصر بالعودة وتقليص الفارق».

وأضاف: «في الشوط الثاني لعبنا بثقة زائدة، ولم نتحرك بالكرة كما فعلنا في البداية، وهو ما جعل المباراة أكثر صعوبة، ومع ذلك، أظهر الفريق شخصية قوية في الدقائق الأخيرة، ونجحنا في الدفاع جيداً والمحافظة على النتيجة.. في مثل هذه المباريات، المهم أن تعرف كيف تفوز حتى عندما لا تكون في أفضل حالاتك».

وتابع ليما حديثه بنبرة حزينة حين تطرق إلى خسارة المنتخب الوطني أمام قطر قائلاً: «بصراحة، رغم سعادتي بالفوز مع الوصل، مازلت حزيناً جداً على خسارة المنتخب، كنا على مقربة من تحقيق حلم التأهل إلى كأس العالم، لكننا لم ننجح، لا أستطيع أن أنسى تلك المباراة، هذه هي كرة القدم، لكن الألم لايزال موجوداً في قلبي».

وأكّد قائد الوصل أن هدفه الحالي هو مساعدة فريقه على مواصلة الانتصارات والبقاء في القمة، قائلاً: «نحن الآن في وضع جيد في جدول الدوري، لكن علينا أن نعمل بجد وتركيز أكبر، الدوري هذا الموسم قوي جداً، والمنافسة صعبة بين أكثر من فريق، لذلك يجب أن نحافظ على استقرار الأداء ونقاتل في كل مباراة».

وختم ليما: «أهدي الفوز إلى جماهير الوصل التي تساندنا دائماً، وأعدهم بأن الفريق سيواصل القتال لتقديم موسم مميّز يليق بتاريخ النادي».

فابيو ليما:

• لعبنا بثقة زائدة في الشوط الثاني، ولم نتحرك بالكرة كما فعلنا في الأول.